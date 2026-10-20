Mỹ sẽ hỗ trợ nông dân 8 tỷ USD để bù đắp chi phí dầu diesel

Nông dân Mỹ trồng ngô. (Nguồn: Shutterstock)

Chương trình sẽ hỗ trợ nông dân 8 tỷ USD để bù đắp chi phí dầu diesel trong mùa thu hoạch.

Ông Trump đưa ra thông báo trên trong bài phát biểu vận động cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại bang Kansas. Đây là cam kết tài chính mới nhất trong loạt hứa hẹn mà nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa đưa ra với cử tri trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Cuộc bầu cử này sẽ quyết định quyền kiểm soát Quốc hội.

Sau bài phát biểu của ông Trump, Bộ Nông nghiệp Mỹ cho hay, sẽ dành 8 tỷ USD để chi trả một lần cho nông dân Mỹ trong mùa thu hoạch năm nay. Khoản tiền này nhằm hỗ trợ nông dân trong giai đoạn thị trường gián đoạn tạm thời và chi phí đầu vào tăng.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, chương trình sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất theo tỷ lệ, dựa trên một công thức thống nhất.

Khoản hỗ trợ sẽ bù đắp một phần thiệt hại ước tính theo mô hình trong niên vụ 2026. Bộ này cho biết Cơ quan Dịch vụ Nông trại trực thuộc Bộ sẽ quản lý việc chi trả 8 tỷ USD.

Ông chủ Nhà Trắng cũng đề xuất riêng việc gửi séc 5.000 USD cho mọi công dân trưởng thành nếu đảng Cộng hòa giữ quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, các nhà phân tích, nhà kinh tế và thậm chí một số nghị sĩ Cộng hòa tỏ ra hoài nghi về đề xuất này.

Đầu tháng này, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp. Theo ông, sắc lệnh này sẽ mở rộng khả năng tiếp cận dầu diesel miễn thuế. Bên cạnh đó, ông Trump cho biết Chính phủ Mỹ sẽ chi trả một lần 90 USD cho hơn 20 triệu người Mỹ tham gia Medicare, chương trình bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi.

(theo Bloomberg)