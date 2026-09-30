Mỹ sẽ có trụ sạc siêu nhanh 750 kW

Theo InsideEVs, EVgo - một trong những mạng lưới sạc nhanh lớn nhất tại Mỹ - đang chuẩn bị lắp đặt các trụ sạc siêu nhanh với công suất cao hơn nhiều so với các thiết bị hiện có. Trụ sạc thế hệ mới của EVgo có thể cung cấp công suất sạc 750 kW, tăng hơn gấp đôi mức tối đa 350 kW hiện nay.

Theo thông tin do đơn vị này chia sẻ, EVgo đang thiết kế, phát triển và thử nghiệm các trụ sạc thế hệ mới tại cơ sở nghiên cứu Innovation Lab ở El Segundo (tiểu bang California, Mỹ). EVgo là một trong số ít đơn vị vận hành trạm sạc tại Mỹ có đủ cơ sở vật chất và chuyên môn để tự sản xuất trụ sạc.

Chưa có quá nhiều thông tin chi tiết được tiết lộ, tuy nhiên EVgo xác nhận các trụ sạc mới sẽ tích hợp giao diện thanh toán không tiếp xúc, cho phép tài xế trả tiền phiên sạc mà không cần tải ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Trụ sạc cũng sẽ tích hợp công nghệ chia sẻ công suất động, đồng nghĩa mỗi chiếc ôtô điện kết nối với trụ có thể nhận được mức công suất tối đa mà hệ thống pin của xe có thể dung nạp.

Nói cách khác, nếu Lucid Gravity và Tesla Model 3 kết nối cùng một trụ sạc, cả 2 đều sẽ nhận được công suất tối đa phù hợp, tức 400 kW cho Gravity và 250 kW cho Model 3.

Ở thời điểm hiện tại, chưa có mẫu xe điện nào trên thị trường Mỹ hỗ trợ công suất sạc 750 kW. Tuy nhiên, ngành công nghiệp xe điện thế giới đang thay đổi khá nhanh, nhiều mẫu xe ở các thị trường nước ngoài đang có thể tiếp nhận công suất sạc 1.000 kW hoặc cao hơn.

Nếu một mẫu xe như vậy có mặt ở Mỹ, trụ sạc thế hệ mới của EVgo sẽ sẵn sàng phục vụ. Lúc này, các mẫu xe tải điện, đầu kéo điện như Tesla Semi dường như là khách hàng tiềm năng duy nhất của EVgo khi vận hành trụ sạc siêu nhanh 750 kW.

EVgo cũng xác nhận đẩy mạnh triển khai các cổng sạc chuẩn NACS tại các trạm mới, trong bối cảnh đơn vị này đang hướng tới mục tiêu nhân đôi quy mô thị trường tiềm năng trong tương lai.

Theo dữ liệu từ AFDC thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, EVgo hiện vận hành gần 2.000 trạm sạc nhanh DC trên khắp nước Mỹ, cung cấp hơn 5.300 cổng sạc độc lập.