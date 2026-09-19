Mỹ sẽ bán các 'phiên bản nhái' tên lửa S-300 cho Ukraine

Chính phủ Mỹ đã đồng ý bán hệ thống tên lửa phòng không "dựa trên S-300" cho Ukraine như một phần của gói trang thiết bị và vũ khí mới.

Ngoài thông tin được đề cập trong danh sách của Bộ Ngoại giao Mỹ, không có thêm bất cứ chi tiết nào khác được cung cấp liên quan đến những tên lửa này.

Bên cạnh đó, hợp đồng mua sắm vũ khí nói trên sẽ được tài trợ bởi các đối tác châu Âu, phối hợp với chương trình Viện trợ Quân sự Nước ngoài (FMF) của Mỹ.

Cần nói thêm, trước đó vào tháng 9/2024, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lúc bấy giờ là ông Lloyd Austin đã lần đầu tiên đề cập đến việc phát triển các tên lửa mới cho hệ thống phòng không.

Tại cuộc họp của Nhóm Liên lạc về các vấn đề quốc phòng ở Ukraine tại Ramstein, ông đã tuyên bố hợp tác với Kyiv trong việc phát triển "hệ thống thay thế" cho tổ hợp phòng không S-300 và tên lửa R-27 từ thời Liên Xô.

Ông Austin nhấn mạnh: "Với sự hỗ trợ của một số công ty châu Âu, Mỹ đang hợp tác với Ukraine để phát triển và sản xuất sản phẩm thay thế cho hệ thống tên lửa phòng không S-300, cũng như tên lửa không đối không R-27".

Tiếp theo, vào tháng 8/2026, ông Robert Hamilton - một Đại tá Quân đội Mỹ đã nghỉ hưu và là chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu Toàn cầu Delphi, đã phát biểu về việc cùng nhau phát triển các loại tên lửa mới.

Theo lời tiết lộ của Đại tá Hamilton, chúng ta đang nói đến việc sản xuất khoảng 100 - 200 tên lửa phòng không mỗi năm.

Bên cạnh việc hợp tác với các đối tác để chế tạo tên lửa, còn có thông tin về công tác nội địa hóa tại Ukraine. Quá trình nói trên bao gồm việc thu hút các đối tác châu Âu tham gia vào dự án.

Trước khi cuộc chiến toàn diện với Nga bùng nổ vào đầu năm 2022, Ukraine có khoảng 25 - 30 tiểu đoàn hệ thống phòng không S-300PT/PS trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu khác nhau.

Những hệ thống S-300 hiện có ở Ukraine được thiết kế để chống lại máy bay chiến lược và chiến thuật cũng như tên lửa hành trình ở độ cao từ 25 m đến 27 km và khoảng cách lên đến 100 km.

Ngày 8/4/2022, Thủ tướng Slovakia lúc bấy giờ là ông Eduard Heger tuyên bố cung cấp thêm 1 hệ thống phòng không S-300PMU cho Ukraine, tổ hợp này hiện đang được sử dụng trong Quân đội Slovakia, tức là rút trực tiếp từ thành phần trực chiến.

Trong quá trình giao tranh, nhiều bộ phận riêng lẻ (bệ phóng và radar) đã bị mất, và kho dự trữ tên lửa của Ukraine đã cạn kiệt. Đó là lý do tại sao các đối tác, đặc biệt là Na Uy đã phân bổ kinh phí để Ukraine mua tên lửa từ các nước thứ ba, nhưng sự thiếu hụt vẫn còn tồn tại.

Hiện nay Ukraine đang tự chế tạo các loại đạn phòng không mới dựa trên tên lửa đánh chặn 5V55 và 48N6 trang bị cho tổ hợp S-300, ngoài ra họ còn hoán cải để cho ra đời biến thể tên lửa đạn đạo đối đất như FP-7 và FP-9.