Tổng thống Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Jacquelyn Martin/AP.

“Chúng tôi sẽ không cho phép các công ty xây dựng trung tâm dữ liệu bên ngoài nước Mỹ”, ông Trump phát biểu khi đề cập đến lĩnh vực AI tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng mới đây, sau khi trở về từ chuyến công du châu Á.

Tổng thống Mỹ cho biết sẽ áp "mức thuế khổng lồ" với những doanh nghiệp xây dựng trung tâm dữ liệu ở nước ngoài.

Ông Trump từ lâu đã ủng hộ đưa hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu về Mỹ. Tuy nhiên, quan điểm này đang vấp phải không ít ý kiến phản đối từ người dân do lo ngại về nhu cầu tiêu thụ điện lớn, nguy cơ đẩy chi phí điện sinh hoạt tăng cao và các tác động khác đến đời sống cộng đồng.

Theo đó, hãng tin AP cho biết, theo kết quả thăm dò cử tri của hãng tin này, khoảng 3/4 số cử tri Mỹ tham gia cuộc bầu cử năm nay cho biết họ phản đối xây dựng một trung tâm dữ liệu mới gần nơi mình sinh sống. Một cuộc khảo sát được AP thực hiện vào mùa hè cũng cho thấy khoảng 6/10 người Mỹ ủng hộ hạn chế số lượng trung tâm dữ liệu mới được cấp phép xây dựng.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho hay những lo ngại của người dân về trung tâm dữ liệu có thể được giải quyết bằng thương lượng.

Theo ông, các công ty công nghệ muốn xây dựng trung tâm dữ liệu có thể cam kết với người dân địa phương giúp họ giảm hóa đơn điện nước, giảm thuế hoặc thậm chí chi trả trực tiếp tiền cho người dân địa phương.

“Hãy đi đến thỏa thuận đi. Họ có rất nhiều tiền. Hãy nhận lấy”, ông Trump nói.

Theo quan điểm của Tổng thống Donald Trump, hoạt động đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu mang lại lợi ích lớn cho nền kinh tế Mỹ và cần được duy trì trong nước. Phần lớn các nhà kinh tế cũng đồng tình với nhận định này, dù cho rằng vẫn cần tính đến một số thách thức.

Theo ước tính của các nhà kinh tế tại Ngân hàng UBS, những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới dự kiến chi tới 1.800 tỷ USD trong năm tới để phát triển AI, trong đó phần lớn nguồn vốn sẽ được rót vào các trung tâm dữ liệu. Làn sóng đầu tư này cũng đang góp phần nâng cao thu nhập một bộ phận lao động trong ngành xây dựng tại Mỹ.

Tuy nhiên, lợi ích kinh tế mà các dự án trung tâm dữ liệu mang lại cho Mỹ cũng có những giới hạn. Phần lớn linh kiện và vật liệu cần thiết để xây dựng, vận hành, đặc biệt là đồng, vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài. Điều này khiến một phần đáng kể vốn đầu tư không được giữ lại trong nền kinh tế Mỹ.

Hôm thứ Năm, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật đẩy nhanh quá trình xem xét và cấp phép cho các dự án xây dựng nhà máy điện, đường dây truyền tải và những công trình hạ tầng năng lượng khác. Dự luật đã nhận được sự ủng hộ của nhiều quan chức Mỹ.

Những thay đổi trong dự luật được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian chuẩn bị và triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn tại Mỹ, qua đó đảm bảo nguồn cung năng lượng và giảm áp lực tăng giá điện.

Đáng chú ý, dự luật cũng đặt ra yêu cầu các trung tâm dữ liệu phải chi trả đầy đủ cho lượng điện tiêu thụ cũng như phần chi phí phát sinh khi phải nâng cấp hệ thống truyền tải điện để đáp ứng nhu cầu của các cơ sở này.

Bên cạnh lý do kinh tế, một động lực khác để ông Trump ra quyết định được tờ Reuters đưa tin, đó là theo Tổng thống Mỹ, biện pháp này nhằm thúc đẩy năng lực cạnh tranh của ngành AI Mỹ trước các đối thủ Trung Quốc.

Đầu tuần qua, Bộ Thương mại Mỹ cũng đã triển khai các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip AI tiên tiến sang một số quốc gia Đông Nam Á, nhằm ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các công nghệ bán dẫn tiên tiến thông qua bên thứ ba.

Trước đó, Mỹ đã áp dụng lệnh cấm bán trực tiếp những dòng chip AI tiên tiến nhất cho Trung Quốc. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn có thể tiếp cận năng lực tính toán thông qua hình thức thuê dịch vụ tại các trung tâm dữ liệu đặt ở những quốc gia được phép nhập khẩu hợp pháp.

Reuters nhận định điều này cho thấy việc kiểm soát hoạt động xuất khẩu chip chưa đủ để ngăn Trung Quốc tiếp cận năng lực tính toán tiên tiến. Washington đang xem xét cả những con đường gián tiếp, trong đó có việc thuê hạ tầng trung tâm dữ liệu ở nước thứ ba.