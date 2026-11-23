Nhà máy đạn dược tại Middletown (Iowa, Mỹ). (Ảnh: Reuters)

Ngày 19/11, Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực 8 của Mỹ đã ra lệnh tạm dừng hoạt động kích nổ bằng cách đình chỉ giấy phép môi trường của quân đội, sau khi các nhóm bảo vệ môi trường đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn kế hoạch này.

Tuy nhiên trong văn bản nộp lên tòa vào tối 21/11, chính phủ cho biết quân đội dự định vẫn tiến hành hoạt động kích nổ mà không cần giấy phép, bằng cách viện dẫn điều khoản ngoại lệ dành cho các tình huống khẩn cấp liên quan đến đạn dược và chất nổ trong các đạo luật bảo vệ môi trường liên bang.

Các quan chức liên bang nhấn mạnh, việc kích nổ phải được thực hiện trong vài ngày tới, vì nhiệt độ giảm có thể làm loại hóa chất này trở nên mất ổn định và dẫn đến một vụ nổ không kiểm soát.

Sau đó vào ngày 22/11, quân đội thông báo trên mạng xã hội X rằng vụ nổ sẽ được tiến hành ngày 25/11, nhằm "đảm bảo điều kiện thời tiết tối ưu và các biện pháp giảm thiểu rủi ro".

Phản ứng của cư dân

Hội đồng Môi trường Iowa và chi nhánh Iowa của tổ chức Sierra Club trước đó đã đệ đơn kiện nhằm phản đối vụ nổ, với lập luận rằng vụ nổ sẽ giải phóng một đám bụi chì độc hại vào không khí. Đám bụi này có thể lan xa tới 160 km về phía bắc của địa điểm xảy ra vụ nổ, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết.

Kerri Johannsen - quan chức cấp cao của Hội đồng Môi trường Iowa - chia sẻ với hãng tin Reuters rằng quân đội cần cung cấp thêm thông tin chi tiết về thời điểm thực hiện vụ nổ, hướng di chuyển dự kiến ​​của đám bụi, cũng như các biện pháp phòng ngừa mà người dân nên thực hiện.

Tình trạng phơi nhiễm chì có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt là ở trẻ em, bao gồm tổn thương não và hệ thần kinh.

Sở Nông nghiệp và Quản lý Đất đai bang Iowa đã khuyến nghị các chủ trang trại chăn nuôi gia súc gần địa điểm kích nổ nên di chuyển vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và thiết bị vào trong nhà hoặc đưa đến các địa điểm khác. Tuy nhiên, các nông dân cho rằng việc nhốt gia súc trong nhà không phải là một giải pháp khả thi.

Trong một tuyên bố đưa ra tuần trước, Quyền Bộ trưởng Lục quân Adam Telle cho biết, sau khi phối hợp với Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), phía Lục quân đã xác định rằng phương án kích nổ có kiểm soát để xử lý lượng chì đã bị phân hủy là lựa chọn ít gây rủi ro nhất cho công chúng.

Dù vậy, Lục quân vẫn khuyến cáo người dân tránh xa khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian diễn ra vụ kích nổ. Đối với những người không thể rời đi trước đó, cần ở trong nhà, đóng kín cửa ra vào và cửa sổ, đồng thời tắt các hệ thống sưởi hoặc làm mát có lấy không khí từ bên ngoài.

Lục quân cũng lưu ý rằng sau khi giai đoạn phơi nhiễm kết thúc, người dân nên lau chùi bằng khăn ẩm các bề mặt mà trẻ em có thể chạm vào để loại bỏ bụi chì.