Mỹ sắp điều tàu ngầm hạt nhân tới đồn trú ở Australia

Mỹ và Australia thông báo tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Colorado sẽ bắt đầu triển khai luân phiên tại căn cứ HMAS Stirling ở thành phố Perth từ năm 2027, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác quân sự ba bên giữa Mỹ, Australia và Anh.

Theo kế hoạch, căn cứ HMAS Stirling trên đảo Garden sẽ tiếp nhận tối đa 5 tàu ngầm tấn công nhanh theo hình thức luân phiên, gồm 4 tàu của Mỹ và một tàu của Anh.

Lực lượng này mang tên Lực lượng tàu ngầm luân phiên phía Tây, dự kiến bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2027.

Giới chức Mỹ chưa công bố liệu các tàu ngầm được triển khai có mang vũ khí hạt nhân hay không.

Tuy nhiên, tuyên bố chung của các bên nhấn mạnh hoạt động tại HMAS Stirling phải tuân thủ những nghĩa vụ của Australia theo các hiệp ước quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting đánh giá đợt triển khai là cột mốc quan trọng trong nỗ lực tăng cường năng lực răn đe chung tại Thái Bình Dương theo thỏa thuận quốc phòng AUKUS.

Thỏa thuận được ba nước công bố năm 2021 nhằm tăng cường hợp tác quân sự trước những thay đổi trong môi trường an ninh khu vực, đồng thời giúp Australia xây dựng hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Ông Marles cho biết chương trình đang được triển khai đúng tiến độ và nhân sự Mỹ đã có mặt tại HMAS Stirling để chuẩn bị cơ sở hạ tầng. Ông gọi lực lượng tàu ngầm luân phiên là cột mốc lớn đầu tiên của AUKUS.

Australia duy trì chính sách không cho nước ngoài thiết lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ, nhưng vẫn cho phép lính thủy đánh bộ Mỹ luân phiên huấn luyện tại thành phố Darwin, miền bắc nước này, trong khoảng 6 tháng mỗi năm.

Theo kế hoạch AUKUS, Australia sẽ được trang bị 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân nhưng không mang vũ khí hạt nhân, do Mỹ và Anh cung cấp.

Chính phủ Australia ước tính chương trình có thể tiêu tốn tới 235 tỷ USD trong 30 năm và trở thành trụ cột trong chiến lược quốc phòng dài hạn của nước này.