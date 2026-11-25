Quang cảnh cảng hàng hóa tại California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Động thái này được dự báo sẽ kéo theo các mức thuế nhập khẩu mới đánh vào nhiều loại hàng hóa.

Các nguồn tin này cho biết Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) nhiều khả năng sẽ đề xuất các mức thuế mới cộng dồn lên các khoản thuế đã được áp đặt trước đó trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Các mức thuế mới này sẽ thay thế một phần cho những sắc thuế từng bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ hồi tháng 2. Hiện vẫn chưa rõ mức thuế cụ thể nào sẽ được đề xuất. Một trong những nguồn tin cho hay các mức thuế sẽ được thiết kế riêng cho từng quốc gia.

Các nguồn tin này cũng cho biết Nhà Trắng dự kiến sẽ tôn trọng các mức trần thuế quan trong các thỏa thuận thương mại mà Mỹ đã đạt được với các nước đối tác. Các thỏa thuận này bao gồm mức trần thuế 15% đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Hàn Quốc, và 19% đối với Malaysia (Ma-lai-xi-a).

Mỹ cũng được dự đoán sẽ giữ nguyên mức trần thuế quan 20% đối với hàng hóa Trung Quốc, với điều kiện thỏa thuận đình chiến thương mại dự kiến hết hạn vào ngày 10/1 tới được gia hạn. Nếu thỏa thuận này hết hiệu lực, mức thuế liên quan đến tình trạng dư thừa công suất của Trung Quốc sẽ tăng lên ngưỡng cao hơn.

Ông Ryan Majerus, cựu quan chức thương mại cấp cao của Bộ Thương mại Mỹ, cho rằng chính quyền có thể đề xuất mức thuế cao từ 15% đến 25% đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia bị coi là dư thừa công suất ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Các khoản thuế này sẽ cộng dồn vào mức thuế hiện hành 10% hoặc 12,5% đã được áp đặt trong một cuộc điều tra khác liên quan đến lao động cưỡng bức.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng Chính phủ Mỹ có thể đề xuất các mức thuế khởi điểm thấp hơn nhưng đi kèm điều khoản gia tăng, theo đó thuế suất sẽ tự động tăng dần theo thời gian nếu các quốc gia đó không có động thái cắt giảm công suất sản xuất dư thừa.

Trước đó, USTR đã tiến hành điều tra hầu hết các đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 về tình trạng dư thừa công suất công nghiệp. Tờ Wall Street Journal trước đó đưa tin kết quả của cuộc điều tra có thể được công bố ngay trong tuần này.