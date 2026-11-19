Video ghi lại từ đoàn tàu đi qua cầu Crimea cho thấy một nhịp đường bộ dài hơn 200 m cùng vòm thép bên trên đã biến mất sau đòn tập kích của Ukraine, làm dấy lên lo ngại về khả năng khai thác công trình giao thông chiến lược này.