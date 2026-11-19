Mỹ sắp có Chủ tịch Hạ viện da màu đầu tiên
Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ ngày 18/11 đã chính thức đề cử lãnh đạo đảng Hakeem Jeffries làm Chủ tịch Hạ viện trong nhiệm kỳ Quốc hội mới, sau chiến thắng lớn của đảng này trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Với sự ủng hộ áp đảo từ các nghị sĩ cùng đảng, ông Hakeem Jeffries đang đứng trước cơ hội trở thành người da màu đầu tiên giữ chức đảm nhiệm cương vị này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/my-sap-co-chu-tich-ha-vien-da-mau-dau-tien-24626111915584182.htm