Mỹ sản xuất tên lửa siêu vượt âm AGM-183A từng nhiều lần phóng thử thất bại

Không quân Mỹ đã trao cho tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin hợp đồng trị giá 694 triệu USD để sản xuất tên lửa siêu vượt âm AGM-183A thuộc chương trình Vũ khí Phản ứng nhanh Phóng từ Máy bay (ARRW).

Hợp đồng được trao ngày 29/9, nhưng đến 26/10 mới được công bố, đánh dấu bước chuyển từ thử nghiệm sang sản xuất sau nhiều năm phát triển và những lần phóng thất bại.

Không quân Mỹ không tiết lộ số lượng tên lửa đặt mua hoặc thời hạn bàn giao, với lý do bảo đảm an ninh tác chiến.

Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink gọi đây là bước ngoặt trong quá trình phát triển vũ khí tiên tiến.

Ông cho biết việc đưa ARRW vào sản xuất sẽ cung cấp cho các chỉ huy vũ khí tấn công tốc độ cao, có khả năng xuyên phá những hệ thống chống tiếp cận và chống xâm nhập hiện đại.

Tên lửa AGM-183A sử dụng phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV). Sau khi được phóng từ máy bay và đưa lên tầng cao khí quyển, phương tiện lướt tách khỏi tên lửa đẩy, tiếp tục lao tới mục tiêu với tốc độ tối đa hơn 18.000 km/h, tương đương 15 lần tốc độ âm thanh.

Vũ khí được thiết kế để phá hủy mục tiêu bằng động năng.

Do có kích thước lớn, AGM-183A không phù hợp với tiêm kích và ban đầu được thiết kế để trang bị cho máy bay ném bom chiến lược B-52. Tên lửa dường như cũng đã được thử nghiệm trên máy bay ném bom B-1B Lancer.

Chương trình ARRW khởi động năm 2018, khi Lockheed Martin nhận hợp đồng thiết kế trị giá tối đa 480 triệu USD.

Dự án kế thừa một phần công nghệ từ chương trình X-51 do Không quân Mỹ và Cơ quan Nghiên cứu Dự án Phòng thủ Tiên tiến (DARPA) phối hợp thực hiện, với mục tiêu chế tạo nguyên mẫu AGM-183A vào năm 2021.

Tuy nhiên, lần phóng thử đầu tiên năm 2021 thất bại, 2 lần tiếp theo cũng không thành công. Đến tháng 5/2022, tên lửa mới thực hiện thành công lần phóng đầu tiên.

Những trục trặc kỹ thuật cùng áp lực ngân sách khiến tương lai chương trình trở nên bất định.

Quốc hội Mỹ năm 2021 loại kinh phí chế tạo 12 tên lửa AGM-183A khỏi kế hoạch ngân sách năm tài chính 2022.

Không quân Mỹ tiếp tục cắt toàn bộ ngân sách chương trình trong năm tài chính 2023. Tháng 3/2023, quan chức phụ trách mua sắm Andrew Hunter cho biết chương trình sẽ kết thúc mà không có đơn đặt hàng, khi lực lượng này chuyển trọng tâm sang tên lửa hành trình tấn công siêu vượt âm HACM có kích thước nhỏ hơn và các hệ thống siêu vượt âm tái sử dụng.

Đến năm 2025, chương trình được khôi phục khi tướng David Allvin, tư lệnh Không quân Mỹ thời điểm đó, thông báo với quốc hội rằng lực lượng này sẽ mua AGM-183A.

Ngân sách năm tài chính 2026 dành 362 triệu USD cho mục tiêu này, mở đường cho hợp đồng sản xuất mới.