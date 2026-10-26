Mỹ sẵn sàng nối lại chiến dịch tấn công Iran 'trong vòng 96 giờ'

Theo CNN, các quan chức Mỹ ngày 25/10 tiết lộ rằng lực lượng của nước này ở Trung Đông đã sẵn sàng phát động các chiến dịch quân sự mới nhắm vào Iran trong vòng 96 giờ. Phạm vi của các chiến dịch quân sự mới nhiều khả năng sẽ vượt xa các cuộc không kích ban đầu.

"Vấn đề không phải là liệu mệnh lệnh có được ban hành hay không, mà là khi nào. Điều này có thể xảy ra trước cuối năm nay, nhưng nhiều khả năng là sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, mặc dù Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng", nguồn tin của CNN cho biết.

Tiêm kích của quân đội Mỹ hoạt động tại Trung Đông. Ảnh: CENTCOM

Báo cáo của CNN nhấn mạnh rằng Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và Lầu Năm Góc đã lập danh sách mục tiêu mở rộng, bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng, các cơ sở quân sự và địa điểm hạt nhân của Iran. Ngoài ra, các đánh giá tình báo của Mỹ cũng ám chỉ việc Iran và lực lượng Houthi ở Yemen sẽ lập tức đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào bằng cách nhắm vào binh sĩ và cơ sở của Washington cả trong lẫn ngoài Trung Đông.

"Iran đã gia tăng đáng kể các nỗ lực nhắm mục tiêu vào nhân sự Mỹ ở cả Trung Đông và một số quốc gia khác. Tehran và Houthi sẽ không tấn công leo thang phủ đầu, nhưng sẽ không ngần ngại đáp trả nếu bị không kích trước", một bản ghi nhớ của Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ cho hay.

"Tôi sẽ đưa ra quyết định: đánh bại họ hoặc đạt được một thỏa thuận. Chỉ có như vậy thôi. Tôi đã điều động thêm lực lượng tới Vịnh Ba Tư, nhưng sẽ không có cuộc không kích nào xảy ra trong ngày hôm nay", ông Trump nói với các phóng viên ở Nhà Trắng ngày 25/10.

Ngược lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 25/10 khẳng định việc Mỹ và Israel nối lại chiến dịch tấn công sẽ không làm thay đổi chính sách của Tehran, nhấn mạnh rằng nước này vẫn tập trung vào giai đoạn hậu xung đột.

"Chính sách của chúng tôi vẫn như cũ, dù đối thủ có mở ra một cuộc xung đột mới hay không", ông Araghchi nói.