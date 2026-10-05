Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia

Phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở bang Ohio trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Trump tái khẳng định ông có quan hệ "rất tốt" với nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh việc duy trì sự hòa hợp với "lãnh đạo các cường quốc hạt nhân" là điều cần thiết để đảm bảo an ninh và ổn định.

Trước đó một ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết: Washington không coi việc đàm phán với Bình Nhưỡng là một sự "nhượng bộ". Hồi tháng 8-2026, Tổng thống Trump từng bày tỏ hy vọng tổ chức cuộc gặp tiếp theo với ông Kim Jong Un vào cuối năm 2026, dấy lên khả năng khôi phục kênh ngoại giao cá nhân từng qua 3 lần tiếp xúc trực tiếp tại Singapore (tháng 6-2018), Hà Nội (tháng 2-2019) và Panmunjom (tháng 6-2019).

Những thông điệp từ phía Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên kiên quyết bác bỏ các yêu cầu phi hạt nhân hóa và khẳng định quy chế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là "không thể đảo ngược". Ngay trong sáng 3-10 (giờ địa phương), nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát cuộc phóng thử tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung tích hợp trí tuệ nhân tạo và có khả năng cơ động quỹ đạo. Bình Nhưỡng xác nhận tên lửa siêu vượt âm này đã đánh trúng mục tiêu trên biển ở khoảng cách 1 ngàn km.