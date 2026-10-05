Mỹ rút toàn bộ máy bay ném bom khỏi căn cứ ở Anh

Máy bay ném bom Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ

Theo hãng tin BBC, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 5/10 xác nhận Washington đã đưa toàn bộ máy bay ném bom tại RAF Fairford trở về các căn cứ ở Mỹ.

Mỹ không nêu lý do rút máy bay nhưng động thái trên diễn ra sau vụ việc nghiêm trọng xảy ra hôm 27/9, khi cảnh sát nhận được tin về 3 “phương tiện đáng ngờ” xuất hiện gần căn cứ ở Gloucestershire.

Sau đó, cảnh sát Anh đã bắt giữ 5 người đàn ông gần căn cứ RAF Fairford với cáo buộc liên quan đến các hành vi khủng bố. Tuy nhiên, những người này đã được phép tại ngoại trong thời gian chờ điều tra. Người thứ 6, mang quốc tịch Anh - Iran, bị bắt vào ngày 1/10 nhưng sau đó cũng được bảo lãnh tại ngoại.

Các nguồn tin từ chính phủ Anh không phủ nhận quyết định của Washington có liên quan đến vụ việc xảy ra tại căn cứ RAF Fairford. Quyết định của Mỹ được cho mang tính quân sự thay vì chính trị. Bộ Quốc phòng Anh chưa bình luận về thông tin này.

Không quân Mỹ đã sử dụng RAF Fairford làm căn cứ tiền phương trong nhiều thập niên. Trong những tháng gần đây, các máy bay ném bom Mỹ đã cất cánh từ căn cứ này tới Trung Đông, sau khi Anh chấp thuận đề nghị của Washington về việc để quân Mỹ sử dụng căn cứ cho các cuộc không kích mang tính phòng thủ chống Iran.

Hồi tháng 7, Iran tuyên bố “bất kỳ căn cứ nào được sử dụng để thực hiện hành động xâm phạm lãnh thổ Iran đều là mục tiêu hợp pháp" của nước này.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio từng tuyên bố vụ tấn công căn cứ RAF Fairford “rõ ràng có bàn tay của một tác nhân nước ngoài”. Tuy nhiên, ông Rubio không cung cấp thêm chi tiết.