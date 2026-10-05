Mỹ rút toàn bộ máy bay ném bom B-1B Lancer khỏi căn cứ ở Anh do lo ngại an ninh

Động thái rời đi nhanh chóng này diễn ra vào ngày 4/10 sau khi xuất hiện các thông tin tình báo mới về mối đe dọa an ninh gia tăng và nguy cơ tấn công khủng bố nhằm vào căn cứ này. RAF Fairford, nằm cách thủ đô London, Anh, khoảng 160 km về phía tây, vốn được quân đội Mỹ sử dụng làm căn cứ đồn trú cho các máy bay ném bom thực hiện nhiệm vụ trong khu vực.

Đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận hoạt động di chuyển lực lượng nhưng không đi sâu vào chi tiết kỹ thuật vì lý do an ninh tác chiến. Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết: "Dù lý do an ninh tác chiến khiến chúng tôi không thể xác nhận sự di chuyển của các tài sản và lực lượng theo thời gian thực, hiện chúng tôi có thể xác nhận rằng tất cả máy bay ném bom của Mỹ được triển khai tới căn cứ RAF Fairford đã trở về các căn cứ nhà ở Mỹ".

Một chiếc B-1B Lancer bay trên vùng trời Thái Bình Dương. Ảnh: United States Air Force

Ngoài ra, phía Lầu Năm Góc cũng khẳng định năng lực tác chiến toàn cầu của lực lượng không quân Mỹ không bị ảnh hưởng, khi nhấn mạnh: "Các phi công vận hành lực lượng máy bay ném bom của Mỹ, bao gồm B-1, B-2 và B-52, vẫn luôn sẵn sàng cung cấp khả năng tấn công chính xác trên phạm vi toàn cầu - bao gồm cả các chiến dịch xuất kích và trở về từ lục địa Mỹ - ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào".

Quyết định rút khoảng 12 máy bay ném bom B-1B Lancer được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan an ninh Anh đang mở cuộc điều tra phức tạp về một âm mưu tấn công nhằm vào căn cứ RAF Fairford. Vào ngày 27/9, năm người đàn ông mang quốc tịch Anh trong độ tuổi từ 20 đến 25 từ London đã bị bắt giữ gần căn cứ do bị nghi ngờ chuẩn bị hành vi khủng bố. Mặc dù cảnh sát phát hiện một lượng xăng lớn trong ba chiếc xe tải nhỏ của các nghi phạm nhưng không tìm thấy thiết bị nổ trực tiếp, và các đối tượng sau đó đã được tại ngoại.

Tiếp đó, lực lượng cảnh sát chống khủng bố Anh đã bắt giữ thêm một công dân 25 tuổi mang hai quốc tịch Anh và Iran tại trung tâm London hồi tuần trước do nghi ngờ liên quan đến âm mưu này.

Thủ tướng Anh Andy Burnham nhận định có những "chỉ dấu mạnh mẽ" cho thấy "Iran có liên quan đến những gì đã xảy ra" tại căn cứ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, các đối tượng bị nghi vấn đã lên kế hoạch gây ra "thiệt hại lớn" cho cơ sở của Mỹ, đồng thời tỏ ra không hài lòng với việc các nghi phạm được cho tại ngoại. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng chỉ ra bàn tay can thiệp của "một yếu tố nước ngoài".

Về phần mình, Đại sứ quán Iran tại London và chính quyền Tehran đã hoàn toàn bác bỏ các cáo buộc, gọi đây là những thông tin vô căn cứ.