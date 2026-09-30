Mỹ rút quân khỏi Iraq sau hơn 20 năm hiện diện

Binh sĩ Mỹ tại căn cứ ở phía Bắc Baghdad, Iraq. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Người phát ngôn Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq Sabah al-Numan cho biết toàn bộ lực lượng nước ngoài đã rút theo đúng lộ trình, đồng thời khẳng định hiện không còn căn cứ quân sự hay binh sĩ nước ngoài trên lãnh thổ Iraq.

Theo ông, tình hình an ninh trong nước đã ổn định, cho phép Baghdad tự đảm nhiệm vai trò bảo đảm an ninh.

Trước đó, Ngoại trưởng Iraq Fawad Hussein cũng cho biết lực lượng Mỹ đã rời khỏi Iraq sớm hơn thời hạn dự kiến. Một số quan chức Iraq xác nhận các đơn vị tác chiến và hậu cần của Mỹ đã hoàn tất việc rút quân.

Quá trình này được triển khai theo thỏa thuận đạt được năm 2024 giữa Baghdad và Washington, theo đó chấm dứt sứ mệnh quân sự của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Sau khi rút quân, quan hệ giữa Iraq và các đối tác quốc tế dự kiến chuyển sang hình thức hợp tác song phương, tập trung vào cố vấn, huấn luyện và chia sẻ thông tin tình báo.

Mỹ bắt đầu hiện diện quân sự tại Iraq từ năm 2003 và từng rút lực lượng chiến đấu vào năm 2011, trước khi quay trở lại năm 2014 theo đề nghị của Baghdad nhằm hỗ trợ chống IS.

Trong những năm gần đây, Washington duy trì khoảng 2.500 binh sĩ tại Iraq, chủ yếu làm nhiệm vụ hỗ trợ và huấn luyện.