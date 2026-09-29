Mỹ rút quân khỏi Iraq sau hơn 20 năm

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi xác nhận ngày 30/9 là thời hạn cuối cùng để chấm dứt sứ mệnh quân sự của Liên minh Toàn cầu do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS) tại Iraq và hoàn tất quá trình rút quân.

Một quan chức Mỹ cũng cho biết Mỹ sẽ hoàn tất việc rút quân trước ngày 30/9, nhưng không tiết lộ số binh sĩ còn lại tại Iraq cũng như kế hoạch điều chuyển lực lượng. Theo quan chức này, Mỹ, Iraq và các nước trong liên minh đã đạt được những kết quả đáng kể trong cuộc chiến chống ISIS.

Sau khi rút quân, quan hệ Mỹ - Iraq sẽ chuyển sang hợp tác về kinh tế, an ninh và đào tạo, trong khi lực lượng an ninh Iraq cùng lực lượng người Kurd tiếp tục đảm nhiệm cuộc chiến chống ISIS.

Quang cảnh thành phố Akre, thuộc vùng Kurdistan của Iraq. Ảnh: Unsplash

Sự kiện đánh dấu bước kết thúc của sự hiện diện quân sự Mỹ tại Iraq từ năm 2003. Theo Reuters, khoảng 4.500 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong hơn hai thập kỷ chiến tranh tại quốc gia Trung Đông này.

Mỹ và Iraq năm 2024 thống nhất lộ trình chấm dứt nhiệm vụ quân sự của liên minh quốc tế chống ISIS tại Iraq. Mỹ đã rút lực lượng khỏi phần lớn các căn cứ ở Iraq từ năm 2025, nhưng vẫn duy trì hiện diện tại khu vực tự trị người Kurd ở phía bắc nước này.

ISIS từng kiểm soát khoảng 1/3 lãnh thổ Iraq và tiến hành nhiều vụ tấn công quy mô lớn trước khi bị đánh bại về mặt lãnh thổ trong giai đoạn 2017-2018. Dù không còn kiểm soát lãnh thổ rộng lớn, tổ chức này vẫn duy trì các mạng lưới ngầm tại Iraq và Syria.

Chỉ huy người Kurd Sirwan Barzani cảnh báo việc giảm hỗ trợ tình báo, hậu cần và máy bay không người lái từ Mỹ có thể tạo thêm điều kiện để các nhóm ISIS tái tổ chức.

Một số quan chức an ninh Iraq cũng cảnh báo ISIS có thể tìm cách lợi dụng thời điểm chuyển giao để chứng minh rằng tổ chức này vẫn duy trì khả năng tiến hành các cuộc tấn công.