Mỹ rút nhân viên không thiết yếu khỏi Saudi Arabia

Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh, Saudi Arabia. Ảnh: VCG

Theo kênh Fox News, trên mạng xã hội X, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott bác bỏ các thông tin cho rằng lệnh sơ tán áp dụng cho nhiều quốc gia vùng Vịnh khác.

Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ phát lệnh bắt buộc sơ tán đối với các nhân viên chính phủ Mỹ không thuộc bộ phận thiết yếu, cùng gia quyến tại Đại sứ quán Mỹ ở Saudi Arabia. Lệnh được ban hành sau các cuộc tấn công nhằm vào sân bay và cơ sở hạ tầng quan trọng, gây thương vong dân sự và gián đoạn giao thông.

Cuối tuần qua, các Đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất cùng một số quốc gia khác đã đồng loạt phát cảnh báo công dân Mỹ trong khu vực. Nội dung là tăng cường cảnh giác và chuẩn bị cho kịch bản gián đoạn đi lại do các cuộc tấn công của Houthi.

Từ tháng 8-2026, Bộ Ngoại giao Mỹ kích hoạt trạng thái "hoạt động hạn chế" đối với các cơ quan đại diện trong khu vực, trong bối cảnh xung đột với Iran leo thang. Cơ chế này cho phép các đại sứ quán cắt giảm nhân sự và dịch vụ mà không cần dừng toàn bộ hoạt động.