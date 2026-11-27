Lục quân Mỹ đang tăng tốc chuẩn bị lực lượng pháo phản lực tầm xa nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến phản ứng nhanh.

Trọng tâm của chương trình là Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Pháo binh dã chiến 20, đơn vị thuộc Lữ đoàn Pháo binh 75, với nhiệm vụ vận hành hệ thống pháo phản lực M270 MLRS.

Trong Chiến dịch Diamond Fury diễn ra tại căn cứ Fort Sill, bang Oklahoma, ngày 10/11/2026, đơn vị này tiến hành huấn luyện chuyên sâu nhằm chuẩn bị đảm nhận vai trò lực lượng phản ứng khẩn cấp của Quân đoàn Thiết giáp III.

Hình ảnh do Cơ quan Phân phối Thông tin Hình ảnh Quốc phòng Mỹ công bố cho thấy các kíp pháo thủ thực hành vận hành và cơ động hệ thống M270..

Điểm đáng chú ý là tiểu đoàn đã rút ngắn chu kỳ huấn luyện pháo binh tiêu chuẩn từ 12 tháng xuống còn khoảng 3 tháng rưỡi.

Quá trình đào tạo bắt đầu từ chứng nhận vận hành từng bệ phóng, sau đó tiến tới kiểm tra bắn đạn thật cấp đại đội theo Bảng XV.

Đây là bước nâng cao yêu cầu phối hợp, bảo đảm đơn vị không chỉ sử dụng thành thạo từng phương tiện mà còn có thể tổ chức hoạt động hỏa lực tập thể.

Theo kế hoạch, tiểu đoàn sẽ đảm nhận nhiệm vụ phản ứng khẩn cấp từ ngày 1/1/2027. Điều đó đòi hỏi lực lượng phải duy trì khả năng sẵn sàng cao, phối hợp hiệu quả giữa các kíp pháo thủ, bộ phận chỉ huy và lực lượng bảo đảm hậu cần.

Trong những tình huống khẩn cấp, khả năng triển khai hỏa lực không chỉ phụ thuộc vào số lượng bệ phóng mà còn nằm ở tốc độ tiếp nhận mệnh lệnh, tổ chức cơ động và thực hiện nhiệm vụ.

M270 là hệ thống pháo phản lực bánh xích, có khả năng sử dụng nhiều loại đạn rocket dẫn đường và tên lửa chiến thuật tùy cấu hình.

Hỏa lực tầm xa của hệ thống cho phép các chỉ huy tập trung sức mạnh vào những mục tiêu quân sự quan trọng, hỗ trợ hoạt động cơ động của lực lượng mặt đất và gây gián đoạn các hoạt động của đối phương.

Tuy nhiên, M270 có những yêu cầu hậu cần lớn hơn so với hệ thống pháo phản lực bánh lốp M142 HIMARS.

Phương tiện bánh xích này đòi hỏi năng lực vận chuyển, bảo dưỡng, cung cấp nhiên liệu và tiếp tế đạn dược phù hợp.

Vì vậy, Chiến dịch Diamond Fury không chỉ tập trung vào khả năng khai hỏa. Đại đội Hỗ trợ Tiền tuyến 67 cũng tổ chức huấn luyện hậu cần phân tán tại căn cứ không quân Altus, bao gồm liên lạc và ứng phó với các mối đe dọa từ UAV, phối hợp cùng nhân viên Không quân Mỹ.

Việc rút ngắn thời gian huấn luyện không đồng nghĩa tiểu đoàn có thể lập tức triển khai đến bất kỳ chiến trường nào.

Tuy nhiên, chương trình cho thấy Lục quân Mỹ đang ưu tiên xây dựng các đơn vị pháo binh có khả năng phản ứng nhanh, duy trì hoạt động và phối hợp hỏa lực trong những tình huống tác chiến cường độ cao.