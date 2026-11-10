Mỹ rút máy bay quân sự khỏi Anh

Quân đội Mỹ ngày 9/11 đã sơ tán máy bay khỏi một căn cứ không quân thứ hai tại Anh do mối đe dọa được cho là xuất phát từ Iran, theo thông tin do tờ Wall Street Journal (WSJ) đăng tải, dẫn các nguồn tin. Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Washington rút các máy bay ném bom khỏi căn cứ RAF Fairford do nghi ngờ xảy ra sự cố an ninh liên quan đến Iran.

Theo WSJ, hai máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ đang hoạt động tại căn cứ không quân RAF Mildenhall đã chuyển hướng sang Đức vào đầu ngày 9/11. Một số máy bay tiếp nhiên liệu khác tại căn cứ này cũng được điều chuyển tới Đức và các địa điểm khác trong cùng ngày.

Tờ báo cho biết các quan chức Mỹ vẫn đang thảo luận để xác định chính xác tính chất của mối đe dọa đối với căn cứ RAF Mildenhall.

Căn cứ không quân RAF Mildenhall, Anh. Ảnh: Reuters

Washington đã nâng mức cảnh báo an ninh tại hai căn cứ RAF Mildenhall và RAF Lakenheath lên cấp Charlie, mức cao thứ hai trong hệ thống Điều kiện Bảo vệ Lực lượng (Force Protection Condition - FPCON) của Bộ Quốc phòng Mỹ. Cấp độ này được áp dụng khi thông tin tình báo cho thấy có khả năng cao sẽ xảy ra hành động khủng bố.

Trước đó, hồi tháng 9, 5 người đàn ông đã bị bắt giữ bên ngoài căn cứ không quân RAF Fairford ở Tây Nam nước Anh liên quan đến một sự cố an ninh. Sau đó, thêm 2 người khác bị bắt giữ vì tình nghi hỗ trợ hoạt động tình báo của Iran.

Đại sứ Iran tại Anh đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng Tehran có liên quan đến bất kỳ âm mưu nào nhằm vào căn cứ RAF Fairford. Tuy nhiên, hồi tháng 7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố rằng căn cứ RAF Fairford, cùng bất kỳ căn cứ quân sự nào khác được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, đều được Tehran coi là mục tiêu quân sự hợp pháp.