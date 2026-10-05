Mỹ rút máy bay ném bom chiến lược khỏi căn cứ Anh

Máy bay ném bom của Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ

Động thái này diễn ra một tuần sau khi nhiều đối tượng bị bắt giữ tại đây do nghi ngờ chuẩn bị “tấn công khủng bố” nhằm vào căn cứ. Theo AFP, căn cứ không quân Fairford là nơi đồn trú của 12 máy bay ném bom chiến lược B-1 từng được sử dụng cho các đợt không kích của Mỹ nhắm vào Iran.

Anh không tham gia cuộc chiến với Iran và ban đầu không đồng ý cho Mỹ sử dụng các căn cứ tại Anh để tấn công Iran. Tuy nhiên, sau đó, Anh đồng ý cho Mỹ sử dụng các căn cứ này để thực hiện các hoạt động phòng thủ nhằm vào các trận địa tên lửa của Iran.