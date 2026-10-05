Mỹ rút máy bay ném bom chiến lược khỏi căn cứ Anh
Một phát ngôn viên Lầu Năm Góc ngày 4-10 xác nhận Mỹ đã rút toàn bộ các máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ không quân Fairford ở Tây Bắc thủ đô London (Anh) để quay trở về các căn cứ thường trực tại Mỹ.
Động thái này diễn ra một tuần sau khi nhiều đối tượng bị bắt giữ tại đây do nghi ngờ chuẩn bị “tấn công khủng bố” nhằm vào căn cứ. Theo AFP, căn cứ không quân Fairford là nơi đồn trú của 12 máy bay ném bom chiến lược B-1 từng được sử dụng cho các đợt không kích của Mỹ nhắm vào Iran.
Anh không tham gia cuộc chiến với Iran và ban đầu không đồng ý cho Mỹ sử dụng các căn cứ tại Anh để tấn công Iran. Tuy nhiên, sau đó, Anh đồng ý cho Mỹ sử dụng các căn cứ này để thực hiện các hoạt động phòng thủ nhằm vào các trận địa tên lửa của Iran.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/tin-tuc/my-rut-may-bay-nem-bom-chien-luoc-khoi-can-cu-anh-1059549