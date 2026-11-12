Mỹ rút khỏi World Cup U17 vì lo ngại chiến sự

U17 Mỹ rút khỏi World Cup 2026 dù đã công bố danh sách 21 cầu thủ.

Ngày 11/11, Liên đoàn Bóng đá Mỹ (USSF) xác nhận với ESPN quyết định không tham dự World Cup U17 tại Qatar. Nguyên nhân xuất phát từ những rủi ro an ninh trong khu vực, sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành cảnh báo du lịch cấp độ 3 đối với Qatar hôm 23/10.

Trong thư gửi các cầu thủ, USSF nhấn mạnh sự an toàn của đội tuyển là ưu tiên hàng đầu. "Chúng tôi tự hào về quá trình chuẩn bị của các cầu thủ và ban huấn luyện. Tuy nhiên, trước tình hình hiện tại, đội không thể tham dự giải đấu", thông báo nêu rõ.

Theo Yahoo Sports, USSF cân nhắc nhiều phương án trong khoảng 10 ngày trước khi quyết định rút lui. Liên đoàn từng chuyển địa điểm tập huấn từ Qatar về gần Atlanta để hạn chế rủi ro. Một nguồn tin am hiểu tình hình cho rằng việc đưa các cầu thủ 16-17 tuổi đến Qatar lúc này không còn phù hợp.

Quyết định gây tiếc nuối khi U17 Mỹ đã hoàn tất phần lớn công tác chuẩn bị. HLV Alex Aldaz công bố danh sách 21 cầu thủ hôm 6/11, trong đó có 14 người thuộc 10 CLB MLS.

Tại vòng loại, Mỹ ghi 19 bàn sau ba trận, với tiền đạo Malik Jakupovic đóng góp 8 pha lập công. HLV Aldaz từng đánh giá World Cup là cơ hội quan trọng để các tài năng trẻ tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

World Cup U17 năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12, quy tụ 48 đội tuyển tranh tài trong 104 trận. Mỹ nằm ở bảng J cùng Montenegro, Chile và Algeria, với trận ra quân dự kiến ngày 21/11.

Theo The Guardian, quy định FIFA cho phép xử phạt các đội rút lui trong vòng 30 ngày trước giải, với mức tối thiểu 20.000 franc Thụy Sĩ. Tuy nhiên, FIFA chưa công bố quyết định xử lý trường hợp của Mỹ.

Qatar được FIFA trao quyền đăng cai năm kỳ World Cup U17 liên tiếp, từ 2025 đến 2029. Việc Mỹ rút lui đặt ra thách thức cho công tác tổ chức, đồng thời khiến một thế hệ cầu thủ trẻ mất cơ hội tranh tài ở sân chơi thế giới.