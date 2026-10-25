Mỹ rút khẩn cấp dầu dự trữ chiến lược để cứu nguồn cung nhà máy lọc dầu

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo cho phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) để ứng phó tình trạng gián đoạn nguồn cung tại nhà máy lọc dầu Lake Charles của tập đoàn Phillips 66 ở bang Louisiana.

Lượng dầu được lấy từ cơ sở dự trữ West Hackberry và chuyển trực tiếp đến nhà máy.

Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, biện pháp này nhằm bù đắp lượng dầu giao bị gián đoạn, duy trì hoạt động sản xuất nhiên liệu vận tải phục vụ Louisiana và các thị trường lân cận.

Nhà máy Lake Charles có công suất lọc khoảng 264.000 thùng dầu mỗi ngày. Đại diện Phillips 66 xác nhận cơ sở này sẽ nhận dầu từ kho dự trữ chiến lược, đồng thời khẳng định hoạt động của nhà máy không bị ảnh hưởng.

Người này từ chối bình luận thêm về tình hình vận hành và các hoạt động thương mại.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, Phillips 66 phải hoàn trả toàn bộ lượng dầu đã nhận, kèm thêm một lượng dầu bổ sung.

Cơ chế trao đổi này giúp bổ sung nguồn cung trước mắt, đồng thời tăng lượng dầu dự trữ quốc gia mà không phát sinh chi phí cho người nộp thuế.

Thứ trưởng Năng lượng Kyle Haustveit cho biết, việc trao đổi dầu nhằm hỗ trợ hoạt động của nhà máy lọc dầu, duy trì nguồn cung nhiên liệu ổn định và bảo đảm người dân Mỹ tiếp tục tiếp cận năng lượng với giá cả phải chăng, đáng tin cậy và an toàn.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1982.

Tổng thống Donald Trump đã sử dụng nguồn dự trữ này trong bối cảnh xung đột với Iran gây gián đoạn các tuyến cung ứng năng lượng.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng rút dầu từ kho dự trữ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp trong ngành để duy trì chuỗi cung ứng nhiên liệu.

Cơ quan này cũng khẳng định sẵn sàng sử dụng các thẩm quyền hiện có khi cần thiết nhằm bảo đảm nguồn cung năng lượng và bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia.