Mỹ rút đội tuyển khỏi FIFA U-17 World Cup tại Qatar vì lo ngại an ninh

(Nguồn: FIFA)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 11/11, truyền thông Mỹ đưa tin Liên đoàn Bóng đá Mỹ (U.S. Soccer) đã quyết định rút đội tuyển U-17 nam khỏi Giải vô địch bóng đá thế giới lứa tuổi U-17 (FIFA U-17 World Cup) 2026 tại Qatar do những lo ngại về an ninh trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp diễn.

Kênh thể thao ESPN và trang tin thể thao của tờ USA TODAY cho biết quyết định trên được thông báo tới các cầu thủ trong ngày 11/11 thông qua một bức thư, trong đó liên đoàn cho biết hủy kế hoạch tập trung trước thềm giải đấu và không tham dự giải.

U.S. Soccer nêu rõ khuyến cáo du lịch cấp độ 3 của Bộ Ngoại giao Mỹ đối với Qatar, cùng các chỉ thị liên quan dành cho nhân viên Đại sứ quán Mỹ và gia đình, là những yếu tố dẫn đến quyết định này. Liên đoàn nhấn mạnh sức khỏe và sự an toàn của các cầu thủ, nhân viên luôn là ưu tiên hàng đầu.

Khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được ban hành ngày 23/10, kêu gọi công dân cân nhắc lại việc tới Qatar do nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang.

Theo ESPN, khuyến cáo đề cập các cuộc tấn công tại Saudi Arabia, quốc gia láng giềng của Qatar, do lực lượng Houthi tiến hành.

Giải đấu năm nay có 48 đội tuyển tham dự, dự kiến diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12 tại Qatar.

Tất cả các trận đấu sẽ được tổ chức tại khu liên hợp Aspire Zone, ngoại trừ trận chung kết diễn ra trên sân vận động Ahmad bin Ali. Tuần trước, huấn luyện viên trưởng đội tuyển U-17 Mỹ Alex Aldaz đã công bố danh sách 21 cầu thủ tham dự giải.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Mỹ sẽ gặp Montenegro trong trận mở màn ngày 21/11, trước khi lần lượt đối đầu Chile và Algeria ở vòng bảng. Tuần trước, huấn luyện viên trưởng Alex Aldaz đã công bố danh sách 21 cầu thủ tham dự giải.

Mặc dù có thông tin Mỹ rút lui, FIFA ngày 11/11 vẫn công bố danh sách cầu thủ chính thức của 48 đội tuyển, trong đó có đội tuyển Mỹ.

Theo quy định của giải đấu, đội tuyển rút lui trong vòng 30 ngày trước ngày khai mạc phải chịu mức phạt tối thiểu 20.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 24.000 USD); một đội tuyển khác có thể được lựa chọn để thay thế.

Qatar được chọn đăng cai FIFA U-17 World Cup trong 5 năm liên tiếp, bắt đầu từ năm 2025. Giải đấu hiện được tổ chức thường niên theo thể thức mới với 48 đội tham dự. Đây là kỳ thứ hai của giải được tổ chức theo thể thức này./.