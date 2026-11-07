Mỹ rục rịch cuộc đua vào ghế tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo

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Theo tờ Financial Times, lịch sử cho thấy các chiến dịch tranh cử thành công nhất tại Mỹ đều khởi động ngay sau bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông Trump công bố tranh cử cho cuộc bầu cử năm 2024 từ tháng 11/2022, trong khi ông Barack Obama bắt đầu chiến dịch năm 2008 từ tháng 2/2007.

Vì vậy, trong vài tuần tới, các ứng viên tiềm năng nhiều khả năng sẽ bắt đầu tiếp xúc với các nhà tài trợ, đến các bang tổ chức bầu cử sơ bộ và tham vấn chuyên gia thăm dò dư luận cũng như chiến lược gia để đánh giá khả năng thắng cử.

Với Đảng Dân chủ, cuộc đua giành đề cử vẫn hoàn toàn bỏ ngỏ. Sau kết quả ấn tượng trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ, đảng này kỳ vọng có thể khép lại ký ức về chiến dịch thất bại năm 2024, khi Tổng thống Joe Biden khi đó rút lui chỉ 4 tháng trước ngày bầu cử.

Trong khi đó, bên phía Đảng Cộng hòa, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, 42 tuổi, đang là ứng viên được giới thăm dò dư luận đánh giá cao nhất cho vị trí kế nhiệm ông Trump. Ông thuộc cánh dân túy, chủ trương không can thiệp quân sự ở nước ngoài trong phong trào “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA), đồng thời nhận được sự hậu thuẫn của nhiều nhà đầu tư công nghệ nổi tiếng.

Theo các nhà phân tích, các phó tổng thống đương nhiệm của Mỹ hiếm khi trở thành tổng thống trong nhiệm kỳ ngay sau đó. Trong 190 năm qua, chỉ có ông George H.W. Bush làm được điều này. Dù vậy, ông Vance vẫn nắm lợi thế lớn về khả năng gây quỹ và mức độ nhận diện, điều mà các đối thủ khó vượt qua.

Trong số những người có thể cạnh tranh với ông Vance, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio được xem là phương án thay thế khả dĩ và được ưa chuộng nhất. Sức hút của ông Rubio trải rộng trên cả hai nhóm cử tri. Nhờ sự trung thành với ông Trump, ông chiếm được thiện cảm của cử tri MAGA. Đồng thời, ông được xem là gần với các giá trị truyền thống của Đảng Cộng hòa hơn Phó tổng thống, nên có sức hút lớn hơn với cử tri bảo thủ lớn tuổi và các nhà tài trợ truyền thống.

Bám sát ngay sau ông Rubio trong các cuộc thăm dò gần đây là Donald Trump Jr., 48 tuổi, con trai cả của Tổng thống Trump. Nếu ông Trump muốn duy trì quyền lãnh đạo phong trào MAGA trong gia đình, ông Trump Jr. có thể trở thành người kế nhiệm.

Trong trường hợp cử tri Cộng hòa muốn rời xa ông Trump để quay lại với chủ nghĩa bảo thủ truyền thống, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis được xem là một ứng viên tiềm năng.

Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz, 55 tuổi, cũng giữ khoảng cách nhất định với ông Trump và có thể tranh cử thêm một lần nữa sau thất bại năm 2016. Nếu tỷ lệ ủng hộ ông Trump tiếp tục giảm trong năm 2027, ông Cruz sẽ có nhiều dư địa hơn để lên tiếng về chính quyền. Dù vậy, so với ông Vance, ông Cruz kém gần gũi hơn với thế hệ cử tri Cộng hòa trẻ tuổi.

Bên cạnh đó, danh sách ứng viên tiềm năng của Đảng Cộng hòa còn có người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth và Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Robert F. Kennedy Jr.

Trở lại với Đảng Dân chủ, Thống đốc bang California sắp mãn nhiệm Gavin Newsom đã sớm định vị mình là người đi đầu trong việc phản đối ông Trump. Ông liên tục công kích Tổng thống trên mạng xã hội. Tuần trước, trong cuộc trả lời phỏng vấn với Financial Times, ông Newsom dự báo về “làn sóng xanh”, tức chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, và dự báo này đã thành hiện thực.

Dù vậy, ông Newsom, 59 tuổi, vẫn chưa vươn lên thành ứng viên dẫn đầu của phe Dân chủ. Theo giới chuyên gia, đây có thể là dấu hiệu cho thấy Đảng Dân chủ đang tìm kiếm một gương mặt thoát khỏi hình ảnh chính trị gia cấp tiến đến từ các bang ven biển, vốn bị cho là xa rời cử tri ở vùng trung tâm nước Mỹ. Chính hình ảnh này từng gây bất lợi cho bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử năm 2024.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ bang Georgia Jon Ossoff nổi lên là một trong những gương mặt thành công nhất của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử vừa qua, khi dễ dàng tái đắc cử tại một bang chiến địa. Trong các buổi vận động, ông có những bài phát biểu mang phong cách của cựu Tổng thống Barack Obama. Ông chỉ trích việc chính quyền không kiềm chế được lạm phát và những sai lầm trong chiến tranh Mỹ - Iran.

Dù khẳng định “hoàn toàn không quan tâm” đến việc tranh cử tổng thống, ông Ossoff hiện là ứng viên Dân chủ được đánh giá có khả năng chiến thắng cao nhất năm 2028, theo tỷ lệ cược trên các thị trường dự đoán.

Về phần mình, cựu Phó Tổng thống Kamala Harris vẫn nhận được sự ủng hộ đáng kể trong nội bộ đảng, theo các cuộc thăm dò dư luận. Tuy nhiên, bà có thể tiếp tục vấp phải những vấn đề từng cản trở mình năm 2024, gồm lập trường kinh tế và đối ngoại không nhận được sự đồng tình của cử tri, cũng như khó khăn trong việc bảo vệ thành tích của ông Biden.

Trong phe cấp tiến của Đảng Dân chủ, Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez, thường được gọi là “AOC”, là ngôi sao đang lên. Ở tuổi 37, bà vẫn còn nhiều thời gian và có thể chọn tranh cử ghế Thượng viện tại New York nếu ông Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, chấp nhận nhường ghế vào năm 2028.

Trong khi đó, Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro, người vừa dễ dàng tái đắc cử trong tuần này, là gương mặt tiêu biểu của phe ôn hòa trong Đảng Dân chủ. Nếu tranh cử tổng thống, ông Shapiro nhiều khả năng sẽ bất đồng với phe cấp tiến về chính sách kinh tế, các vấn đề quản lý cũng như đối ngoại, lĩnh vực mà ông được biết đến với quan điểm ủng hộ Israel.

Ngoài ra, cựu Thị trưởng Chicago Rahm Emanuel và cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pete Buttigieg cũng là những gương mặt tiềm năng của Đảng Dân chủ cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028.