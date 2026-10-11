Mỹ rót 350 triệu USD vào điện toán lượng tử quốc phòng, Nhật Bản mua UAV đánh chặn Ukraine

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố gói tài trợ quy mô lớn nhằm đẩy nhanh tiến trình làm chủ công nghệ máy tính lượng tử ứng dụng cho an ninh quốc gia. Cùng thời điểm, thị trường vũ khí ghi nhận động thái đáng chú ý khi Nhật Bản quyết định đặt mua khí tài bay không người lái đánh chặn trực tiếp từ nhà sản xuất Ukraine.

Lầu Năm Góc giải ngân 350 triệu USD cho công nghệ lượng tử

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 8/10 công bố gói hỗ trợ khoảng 350 triệu USD dành cho nghiên cứu và phát triển công nghệ điện toán lượng tử. Nguồn kinh phí này được phân bổ thành hai hạng mục chính nhằm tối ưu hóa năng lực phần cứng cũng như tiêu chuẩn hóa việc đánh giá hiệu năng thực tế của các hệ thống máy tính thế hệ mới.

Cụ thể, Văn phòng Vốn chiến lược (OSC) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cam kết khoản vay có điều kiện trị giá tối đa 150 triệu USD cho công ty PsiQuantum. Đây là cơ chế vay có hoàn trả, chỉ được giải ngân khi doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về mặt pháp lý, kỹ thuật và tài chính. PsiQuantum dự kiến sử dụng nguồn vốn này để mở rộng tổ hợp PsiFactory rộng khoảng 13.000 m2 tại Milpitas, California, phục vụ công tác chế tạo và thử nghiệm máy tính lượng tử quang tử.

Chip lượng tử quang tử của PsiQuantum, công ty nhận cam kết vay có điều kiện từ Lầu Năm Góc. Ảnh: PsiQuantum

Khác với các kiến trúc truyền thống, máy tính lượng tử quang tử vận dụng các hạt ánh sáng (photon) để hình thành qubit – đơn vị lưu trữ và xử lý thông tin cơ bản. Khoảng 200 triệu USD còn lại trong gói hỗ trợ được phân bổ cho Sáng kiến đánh giá và so sánh công nghệ lượng tử (QBI) do Cơ quan Các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến Mỹ (DARPA) vận hành.

Mục tiêu trọng tâm của DARPA là xác định công nghệ lượng tử có khả năng vươn tới ngưỡng hữu ích thực tế và kinh tế (utility scale) trước năm 2033. Hiện tại, DARPA đã đưa Atom Computing, Diraq, IBM và IonQ vào giai đoạn kiểm tra chuyên sâu, bên cạnh hai đơn vị đạt tiêu chuẩn trước đó là Microsoft và PsiQuantum. Đối với lĩnh vực quốc phòng, công nghệ này mở đường cho các mô phỏng vật liệu tiên tiến, tối ưu chuỗi hậu cần và giải mã mật mã phức tạp trong tương lai.

Nhật Bản đặt mua UAV đánh chặn từ Ukraine

Trên phương diện tác chiến phòng không, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi xác nhận nước này đã ký hợp đồng mua thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn từ công ty SkyFall của Ukraine. Tokyo đang xúc tiến các thủ tục để tiếp nhận khí tài trong thời gian sớm nhất, dù thông tin chi tiết về số lượng, giá trị hợp đồng hay biến thể cụ thể chưa được công bố.

UAV đánh chặn P1-SUN JetKiller do công ty SkyFall sản xuất. Ảnh: SkyFall

Đáng chú ý, SkyFall hiện phát triển dòng UAV P1-SUN với biến thể tốc độ cao mang tên JetKiller, từng được giới thiệu để khắc chế các dòng UAV tự sát dùng động cơ phản lực. Theo thông số kỹ thuật do nhà sản xuất công bố, P1-SUN JetKiller sở hữu những chỉ số hoạt động ấn tượng:

Vận tốc tối đa: Đạt khoảng 370 km/h.

Tầm hoạt động: Lên tới 30 km.

Trần bay: Đạt độ cao 9.000 m.

Thời gian hoạt động: Khoảng 15 phút.

Tải trọng chiến đấu: Đầu đạn nặng 500 gram, hỗ trợ tích hợp mô-đun trí tuệ nhân tạo (AI) để khóa và bám bắt mục tiêu tự động.

Quyết định mua sắm của Nhật Bản phản ánh nhu cầu tiếp cận công nghệ tác chiến phi đối xứng đã qua thực chiến, giúp rút ngắn chu kỳ nghiên cứu và chế tạo hệ thống phòng thủ trước các đòn tập kích đường không tầm thấp.

Ukraine theo dõi đội tàu vận tải dầu khí của Nga

Ở một diễn biến khác liên quan đến an ninh hàng hải, Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) đã công bố dữ liệu về 20 tàu biển bị cáo buộc tham gia mạng lưới vận chuyển dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga nhằm tránh các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Khinh hạm mang tên lửa Admiral Kasatonov thuộc Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga hộ tống tàu chở LNG Portovyy trên biển Baltic. Ảnh: Frank Behling

Báo cáo của HUR chỉ rõ sự tham gia của tàu vận tải LNG Portovyy thuộc tập đoàn Gazprom khi di chuyển từ tổ hợp Portovaya LNG tại tỉnh Leningrad sang châu Á dưới sự bảo vệ của tàu chiến. Danh sách này còn ghi nhận các tàu chở LNG như Avacha và Chaivo sau khi thay đổi chủ sở hữu và cờ đăng ký. Những động thái này tiếp tục là tâm điểm giám sát của các cơ quan an ninh phương Tây trong bối cảnh các chuỗi cung ứng năng lượng biển đang chịu áp lực kiểm soát gắt gao.