Mỹ: Rơi khỏi tàu lượn siêu tốc, một người tử vong

Hình ảnh tàu lượn siêu tốc ở Six Flags Over Georgia. Ảnh: Six Flags

Theo Cơ quan cảnh sát hạt Cobb, vụ việc xảy ra tại công viên Six Flags Over Georgia, cách thành phố Atlanta khoảng 25 km về phía Tây Bắc.

Nhà chức trách chưa xác nhận nguyên nhân thương vong. Tuy nhiên, nhiều hãng tin dẫn lời các nhân chứng và quan chức địa phương giấu tên cho biết một người đã ngã khỏi tàu lượn siêu tốc Goliath tại công viên này.

Trò chơi tàu lượn siêu tốc Goliath, được đưa vào hoạt động tại công viên Six Flags Over Georgia từ năm 2006, có tốc độ tối đa 110 km/h và cú lao dốc từ độ cao khoảng 53 mét.

Một phát ngôn viên của Six Flags Over Georgia cho biết công viên và chính quyền địa phương đã lập tức triển khai công tác ứng phó, đồng thời khẳng định họ đang hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra vụ việc.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự cố xảy ra với khách tham quan tại công viên trong ngày hôm nay”, phát ngôn viên này nói.

Cuối tháng trước, Six Flags Magic Mountain ở phía Nam bang California của Mỹ đã thông báo ngừng vận hành tàu lượn siêu tốc X2 nổi tiếng, trong bối cảnh xuất hiện các vụ kiện cáo buộc trò chơi này gây chấn thương não nghiêm trọng.

Six Flags gần đây đã dàn xếp xong vụ kiện về cái chết oan sai do gia đình một nam thanh niên 22 tuổi đệ đơn; người này đã tử vong sau khi chơi tàu lượn vào năm 2022.

Theo Guardian