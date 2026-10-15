Mỹ rạn nứt với châu Âu sau thỏa thuận dầu diesel với Nga

Các bể chứa dầu tại cảng New York & New Jersey ở New York, Mỹ. THX/TTXVN phát

Theo truyền thông Qatar, Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm về kế hoạch đưa 300.000 tấn dầu diesel ra thị trường trong tháng 10, 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn trong tháng 12.

Ông Trump tuyên bố thỏa thuận sẽ giúp giá dầu diesel giảm nhanh và mạnh, nhưng một số chuyên gia cho rằng động thái này chủ yếu mang ý nghĩa chính trị.

Ông Kostis Stambolis, Giám đốc điều hành Viện Năng lượng Đông Nam Âu, nhận định thỏa thuận phát đi tín hiệu Washington sẵn sàng hợp tác với Moskva, trái với lập trường của nhiều nước châu Âu.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu tái khẳng định ủng hộ Ukraine, ưu tiên nguồn tài chính hỗ trợ Kiev và thúc đẩy các biện pháp hạn chế công dân Nga.

Ukraine cho biết các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu và tàu chở dầu của Nga đang gây sức ép lên nguồn thu năng lượng của Moskva. Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo thỏa thuận của ông Trump có thể làm suy yếu chiến lược này.

Đáp lại, ông Trump chỉ trích nhà lãnh đạo Ukraine và cho rằng Kiev đang gây sức ép lên nguồn cung nhiên liệu.

Giới chuyên gia cũng hoài nghi tác động thực tế của thỏa thuận đối với giá dầu diesel, trong bối cảnh giá nhiên liệu chịu ảnh hưởng từ xung đột tại vùng Vịnh và các biện pháp điều tiết nguồn cung toàn cầu.