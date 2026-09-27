Mỹ ra tối hậu thư với 50 nước về giao thương với Iran

Quan hệ giữa Iran và các nước Trung Đông bị suy yếu do sức ép của Mỹ. Ảnh: PeaceRep

Tờ Wall Street Journal (WSJ) ngày 25/9 đưa tin Jonathan Burke, quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ đã nói với các đối tác thương mại của Iran tại Trung Đông và châu Âu: “Các bạn chỉ có thể chọn giao thương với Mỹ hoặc với Iran”.

Kể từ khi triển khai chiến dịch mang tên "Cô lập kinh tế" chống Tehran hồi tháng 8, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Iran. Các đối tác trong khu vực, gồm cả Iraq, đã dừng các chuyến bay của Iran đến và đi từ nước mình sau khi Mỹ đe dọa trừng phạt bất kỳ sân bay nào phục vụ các hãng hàng không Iran.

Chiến dịch gây sức ép của Mỹ đối với Iran đặc biệt hiệu quả do sự mất lòng tin ngày càng gia tăng giữa Tehran và các quốc gia Ảrập ở Vùng Vịnh.

“Chúng tôi đang nhận thấy một sự khẩn trương mới từ các đối tác. Họ đang rất nghiêm túc về vấn đề này”, ông Burke nói với WSJ.

Ông Burke tới Oman trước tiên, bởi quốc gia này thường đóng vai trò trung gian giữa Tehran và phương Tây. Các quan chức Trung Đông nói với WSJ rằng các chuyến đi của ông Burke cho thấy Mỹ thực sự nghiêm túc trong việc thực thi các lệnh trừng phạt Iran và việc từ chối hợp tác có thể dẫn tới những hậu quả kinh tế.

Tổng cộng, ông Burke đã tới hơn 50 quốc gia ở Trung Đông và châu Âu, cảnh báo các nước này chấm dứt quan hệ với Iran.

Các chuyến bay từ Iran tới Trung Quốc và Nga vẫn được duy trì. Tuy nhiên, tại hai quốc gia này, các doanh nghiệp và đại lý có liên quan tới Iran vẫn phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 23/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thừa nhận các lệnh trừng phạt của Mỹ đang gây tác động đáng kể đối với quốc gia Hồi giáo. Tuy nhiên, ông Pezeshkian từ chối thừa nhận thất bại và chuyển hướng chỉ trích sang Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong 50 năm qua, Iran đã phải đối mặt với các lệnh trừng phạt ngày càng tăng của Mỹ. Tuy nhiên, các mối quan hệ ngân hàng và thương mại quan trọng của Tehran với các nước trong khu vực vẫn được duy trì.

Cuộc xung đột trong năm nay đã làm suy yếu các mối quan hệ tại Vùng Vịnh khi Iran nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại những nước khác trong khu vực, tấn công tàu thuyền ở eo biển Hormuz, đồng thời để lực lượng Houthi được Tehran hậu thuẫn ở Yemen tiến hành các hoạt động tương tự tại eo biển Bab al-Mandab.

Trước nguy cơ bị Mỹ trừng phạt vì duy trì quan hệ với Iran, nhiều đối tác thương mại của Tehran đã cắt đứt quan hệ.