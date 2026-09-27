Một ảnh chụp màn hình từ video mới của Hải quân Mỹ cho thấy góc quay khác về các quả tên lửa Blackbeard dưới cánh tiêm kích Super Hornet, nhấn mạnh kích thước tương đối nhỏ gọn của chúng. Ảnh: Hải quân Mỹ/twz.com

Ngày 25/9/2026, Hải quân Mỹ thông qua NAVAIR đã chính thức công bố những hình ảnh và video rõ nét nhất từ trước đến nay về tên lửa siêu vượt âm Blackbeard mang trên tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet trong quá trình thử nghiệm bay.

Về mặt công nghệ và thiết kế tổng thể, tên lửa siêu vượt âm Blackbeard do startup quốc phòng Castelion phát triển đánh dấu một tư duy hoàn toàn mới của quân đội Mỹ: đưa công nghệ siêu vượt âm phức tạp về quy mô sản xuất hàng loạt với chi phí tối thiểu.

Mẫu tên lửa này sở hữu kích thước vô cùng nhỏ gọn với chiều dài chưa tới 3,6 mét và đường kính khoảng 17,7 cm, tương đương với một quả tên lửa không đối không tầm xa AMRAAM truyền thống.

Nhờ kích thước siêu nhỏ này, tên lửa Blackbeard trở thành vũ khí siêu vượt âm duy nhất trên thế giới tính đến thời điểm hiện tại đủ điều kiện để nhét vừa vặn vào bên trong khoang chứa vũ khí ẩn của các dòng tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm như F-35A và F-35C mà không làm mất đi khả năng tàng hình của máy bay.

Mỹ ra mắt ‘sát thủ siêu vượt âm’ Blackbeard tốc độ Mach 5, giá rẻ bất ngờ, nhét vừa khoang F-35. Ảnh: Hải quân Mỹ/twz.com

Về thông số kỹ thuật và cơ chế hoạt động, tên lửa Blackbeard được trang bị động cơ nhiên liệu rắn đa tầng cải tiến, cho phép đạt vận tốc cực đại vượt mốc Mach 5 (gấp 5 lần tốc độ âm thanh) ngay sau khi rời bệ phóng.

Tầm bắn hiệu dụng của tên lửa Blackbeard đạt khoảng 500 dặm (tương đương 800 km), giúp máy bay mang phóng có thể tung đòn đe dọa từ ngoài tầm của đa số các hệ thống phòng không tầm xa của đối phương.

Yếu tố gây ngỡ ngàng nhất nằm ở bài toán kinh tế khi chi phí sản xuất dự kiến cho mỗi quả tên lửa Blackbeard chỉ rơi vào khoảng 384.000 USD, mức giá rẻ hơn hàng chục lần so với các dòng tên lửa siêu vượt âm tiêu chuẩn thường có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu USD.

Về ưu điểm, tên lửa Blackbeard giúp Hải quân và Không quân Mỹ giải quyết rốt ráo bài toán "số lượng đè chất lượng" trên chiến trường hiện đại.

Mỹ ra mắt tên lửa Blackbeard tốc độ Mach 5, giá rẻ bất ngờ, nhét vừa khoang F-35. Ảnh: Castelion/twz.com

Mức giá siêu rẻ cho phép Mỹ có thể thu mua hàng nghìn quả tên lửa Blackbeard để tung ra các đòn tấn công bão hòa, làm tê liệt hoàn toàn hệ thống phòng không đối phương, mà không lo kiệt quệ ngân sách.

Khả năng tích hợp vừa khoang tiêm kích F-35 giúp giấu kín tín hiệu radar của máy bay mang phóng cho tới tận thời điểm khai hỏa, tạo ra yếu tố bất ngờ cực lớn.

Tốc độ Mach 5 kết hợp tầm bắn 800 km giúp rút ngắn thời gian tiếp cận mục tiêu xuống chỉ còn vài phút.

Tuy nhiên, nhược điểm của tên lửa Blackbeard nằm ở việc phải đánh đổi kích thước đầu đạn và trang bị công nghệ để hạ giá thành.

Tên lửa Blackbeard gắn trên tiêm kích Super Hornet của Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: Hải quân Mỹ/theaviationist.com

Do thể tích quá nhỏ gọn, khối lượng thuốc nổ mang theo của tên lửa Blackbeard bị hạn chế đáng kể so với các dòng tên lửa siêu vượt âm cỡ lớn, chủ yếu dựa vào động năng từ tốc độ cực cao để phá hủy mục tiêu, thay vì bán kính sát thương từ thuốc nổ.

Ngoài ra, việc đơn giản hóa hệ thống dẫn đường để giảm chi phí có thể khiến khả năng cơ động lẩn tránh các tên lửa đánh chặn thế hệ mới của đối phương không thực sự linh hoạt bằng các mẫu lượn siêu vượt âm đắt tiền.

So sánh với các đối thủ cùng phân khúc như tên lửa Kinzhal của Nga hay tên lửa YJ-21 của Trung Quốc, tên lửa Blackbeard hoàn toàn lép vế về tầm bắn lẫn trọng lượng đầu đạn mang theo.

Cả Kinzhal và YJ-21 đều là những tên lửa cỡ lớn đòi hỏi máy bay ném bom hoặc tiêm kích hạng nặng như MiG-31K mang theo dưới bụng.

Tuy nhiên, tên lửa Blackbeard lại vượt trội tuyệt đối về số lượng và tính linh hoạt chiến thuật khi có thể trang bị đại trà cho hàng loạt phi đội F/A-18E/F và F-35, đồng thời quy trình sản xuất chuỗi cung ứng dễ dàng hơn rất nhiều.

Sự xuất hiện của tên lửa Blackbeard mở ra thời kỳ bình dân hóa vũ khí siêu vượt âm, biến loại khí tài đắt đỏ này thành đạn dược tiêu hao phổ thông trên chiến trường.

(Theo twz.com, theaviationist.com, sandboxx.us, aviationweek.com, navalnews.com)