Mỹ ra lệnh tạm dừng tất cả chuyến bay trên toàn quốc

“FAA đã ban hành lệnh tạm dừng toàn bộ các chuyến bay khởi hành tại tất cả sân bay trên khắp nước Mỹ, sau khi xảy ra sự cố thông tin liên lạc ảnh hưởng đến toàn bộ các trung tâm kiểm soát không lưu đường dài,” Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy thông báo trên mạng xã hội X lúc 4h15 sáng 14/11 giờ Việt Nam.

Ông Duffy cho biết các kỹ thuật viên của FAA đang điều tra nguyên nhân sự cố và Bộ Giao thông Mỹ sẽ cập nhật thông tin ngay khi có diễn biến mới.

Trong thông báo cùng ngày, FAA xác nhận hệ thống viễn thông bị gián đoạn, buộc cơ quan này áp dụng các biện pháp hạn chế hoạt động hàng không trên toàn quốc.

“Để bảo đảm an toàn ở mức cao nhất, toàn bộ các chuyến bay đã được yêu cầu tạm dừng hoạt động. Chúng tôi đã xác định và nắm được tình trạng của tất cả các chuyến bay,” FAA cho biết.

Lệnh tạm dừng của FAA chỉ áp dụng với các chuyến bay chưa cất cánh, không có nghĩa tất cả máy bay đang bay trên bầu trời Mỹ phải hạ cánh ngay lập tức. Các máy bay đã cất cánh vẫn được phép tiếp tục hành trình và hạ cánh. Đối với các chuyến bay quốc tế đang trên đường đến Mỹ, nhà chức trách sẽ xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể.

Ảnh minh họa: X/@FAANews (tài khoản X của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ)

Wall Street Journal dẫn dữ liệu từ dịch vụ theo dõi chuyến bay FlightAware cho biết, tính đến 17h40 ngày 13/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ (tức 5h40 ngày 14/11 theo giờ Việt Nam), gần 10.000 chuyến bay đã bị chậm giờ và hơn 1.100 chuyến bay bị hủy.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết sự cố thông tin liên lạc ảnh hưởng đến 22 trung tâm kiểm soát không lưu khu vực trên toàn quốc. Các trung tâm này điều phối hoạt động của máy bay giữa các sân bay tại Mỹ, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn và duy trì hoạt động thông suốt của mạng lưới hàng không. Khi hệ thống thông tin liên lạc gặp trục trặc, việc phối hợp và trao đổi thông tin giữa các đơn vị kiểm soát không lưu có thể bị ảnh hưởng.

Phát biểu với báo giới bên ngoài Nhà Trắng, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin cho biết nhà chức trách đã nắm được tình trạng của tất cả các chuyến bay, đồng thời trấn an người dân.

“Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có dấu hiệu nào cho thấy đây là một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào Mỹ. Hiện tại, đây đơn thuần là một sự cố gián đoạn hệ thống viễn thông”, Reuters dẫn lời ông Mullin.

“Người dân không có lý do gì để lo lắng hay sợ hãi cho sự an toàn của người thân, gia đình. Đây không phải là một vụ 11/9 thứ hai,” Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ nói và cho biết Tổng thống Donald Trump đã được báo cáo về tình hình.

Theo Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin, các cơ quan chức năng đang xem xét mọi khả năng, chưa loại trừ giả thuyết nào về nguyên nhân khiến hệ thống thông tin liên lạc bị gián đoạn.

Ông cũng cảnh báo quá trình giải quyết sự cố sẽ cần thêm thời gian. “Mọi hoạt động không thể trở lại bình thường chỉ trong vòng một giờ”, ông Mullin nói.

Theo Reuters, đây là lần đầu tiên Mỹ ra lệnh tạm dừng các chuyến bay khởi hành trên toàn quốc kể từ tháng 1/2023, thời điểm một hệ thống máy tính của FAA gặp sự cố. Trước sự cố tháng 1/2023, Mỹ từng phải đình chỉ hoạt động hàng không trên toàn quốc sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.