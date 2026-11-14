Mỹ ra lệnh tạm dừng tất cả các chuyến bay trên toàn quốc

FAA tạm dừng các chuyến bay trên toàn quốc. Ảnh: The Guardian

Theo hãng tin CNN và RT, chỉ thị khẩn cấp có hiệu lực lúc 15h54 ngày 13/11 theo giờ địa phương, yêu cầu toàn bộ máy bay chuẩn bị khởi hành phải ở lại mặt đất cho đến khi có thông báo mới.

Theo thông báo của FAA, các chuyến bay quốc tế đến Mỹ đang được xử lý theo từng trường hợp cụ thể. Cơ quan này chưa cho biết các hạn chế sẽ kéo dài bao lâu.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết lệnh tạm dừng trên toàn quốc được ban hành do một “sự cố liên lạc ảnh hưởng đến tất cả các trung tâm kiểm soát không lưu trên các tuyến đường hàng không”. “Các kỹ thuật viên của FAA đang điều tra sự cố. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin".

CNN dẫn lời hai quan chức hành pháp Mỹ cho biết, các báo cáo sơ bộ cho thấy sự gián đoạn này không phải do một cuộc tấn công mạng gây ra.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin cho biết sự cố ngừng hoạt động toàn cầu lớn của Microsoft ngày 12/11 và sự cố liên lạc khiến FAA dừng hoạt động trên mặt đất ngày 13/11 không có mối liên hệ nào với nhau.

Lần gần nhất Mỹ ban hành lệnh dừng toàn bộ chuyến bay trên phạm vi toàn quốc là vào tháng 1/2023, sau khi hệ thống cung cấp thông báo an toàn cho phi công gặp sự cố. Trước đó, một lệnh đình chỉ tương tự được áp dụng ngay sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Trong năm nay, những sự cố kỹ thuật tương tự đã làm gián đoạn hoạt động hàng không trên toàn thế giới. Tháng 9, sự cố mất liên lạc khiến các chuyến bay tại những sân bay lớn ở vùng Đông Bắc nước Mỹ phải tạm dừng, trong khi lỗi phần mềm gây ra tình trạng hủy chuyến trên diện rộng tại Anh.

Hy Lạp từng tạm thời đóng cửa không phận hồi tháng 1, còn Italia phải cắt giảm một nửa năng lực điều hành không lưu sau sự cố kỹ thuật hồi tháng 10.