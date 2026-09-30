Mỹ Quí: Triển vọng từ mô hình xới vùi rơm rạ kết hợp sử dụng chế phẩm vi sinh

(ĐTO) Ngày 30-9, tại ấp Mỹ Đông 1, UBND xã Mỹ Quí (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức trình diễn mô hình xới vùi rơm rạ kết hợp sử dụng chế phẩm vi sinh ngay tại đồng ruộng của thành viên Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi.

Trình diễn mô hình xới vùi rơm rạ kết hợp sử dụng chế phẩm vi sinh tại ruộng của thành viên Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi.

Tham dự buổi trình diễn có đại diện lãnh đạo UBND xã Mỹ Quí, Trạm Bảo vệ thực vật khu vực Cao Lãnh, Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí Phan Tấn và Công ty Cổ phần Farmer Smart, đại diện các HTX nông nghiệp cùng đông đảo nông dân trên địa bàn.

Tại buổi trình diễn, đại biểu và nông dân được trực tiếp xem trình diễn kỹ thuật xới vùi rơm rạ kết hợp sử dụng chế phẩm vi sinh ngay trên đồng ruộng do Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí Phan Tấn và Công ty Cổ phần Farmer Smart thực hiện. Thiết bị được thiết kế gồm: Bộ phận rải, phun chế phẩm phía trước và dàn xới vùi phía sau, liên kết với máy kéo bánh xích cao su, qua đó xử lý rơm rạ trực tiếp tại ruộng, hạn chế việc đốt và vận chuyển rơm rạ sau thu hoạch.

Điểm nổi bật của mô hình là việc đưa chế phẩm vi sinh chứa nấm Trichoderma vào đất ẩm. Giải pháp này giúp rơm rạ phân hủy nhanh chóng, vừa bù đắp lại lượng dinh dưỡng hữu cơ tự nhiên cho đất, vừa hạn chế tối đa tình trạng ngộ độc hữu cơ cho cây lúa vụ sau. Đáng chú ý, việc kết hợp đồng thời khâu phun vi sinh và xới vùi giúp giảm số lần máy di chuyển trên đồng, tiết kiệm chi phí vận hành cho nông dân.

Đại biểu xem trình diễn mô hình xới vùi rơm rạ kết hợp sử dụng chế phẩm vi sinh.

Sau phần trình diễn thực tế, đại biểu trao đổi về hiệu quả phân hủy rơm rạ, cải tạo đất, giảm đốt rơm rạ sau thu hoạch, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, bền vững.

Mô hình xới vùi rơm rạ kết hợp sử dụng chế phẩm vi sinh được thực hiện thí điểm tại HTX Dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi, ấp Mỹ Đông 1, với diện tích dự kiến 4 ha do Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí Phan Tấn và Công ty Cổ phần Farmer Smart hỗ trợ thực hiện.

Thông qua mô hình, xã Mỹ Quí hướng đến thay đổi phương thức xử lý rơm rạ sau thu hoạch, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, góp phần giảm phát sinh khói bụi do đốt rơm rạ và phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, bền vững.