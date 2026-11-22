Gian hàng Đà Nẵng tại Liên hoan Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14. Ảnh: V.S

Giữa không gian hội tụ tinh hoa ẩm thực của nhiều quốc gia tại Thủ đô Hà Nội, Mỳ Quảng – món ăn dân dã mang đậm hồn cốt xứ Quảng – đã trở thành một điểm nhấn đặc biệt tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14 năm 2026 với chủ đề “Giao lộ văn hóa – Beyond Flavor”.

Từ những nguyên liệu thân thuộc của quê nhà, hương vị Đà Nẵng đã hiện diện trong bữa trưa phục vụ các đại biểu cấp cao, góp phần kể câu chuyện về văn hóa, con người và tình hữu nghị qua ngôn ngữ ẩm thực.

Đại diện Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Hợp tác quốc tế và Dịch vụ đối ngoại (CIFA) tham gia sự kiện với hai gian hàng giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Giữa những sắc màu văn hóa quốc tế, gian hàng Đà Nẵng thu hút đông đảo khách tham quan bởi những sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ tiêu biểu và đặc biệt là không gian ẩm thực mang hương vị xứ Quảng.

Để mang đến hương vị Mỳ Quảng nguyên bản, các nghệ nhân của Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực thành phố đã chuẩn bị hơn 200 tô Mỳ Quảng, sử dụng nhiều nguyên liệu được đưa trực tiếp từ Đà Nẵng ra Hà Nội: rau Trà Quế tươi xanh, tôm biển đậm vị, thịt heo Đại Lộc cùng các loại gia vị đặc trưng.

Mỳ Quảng được lựa chọn là món chính tại bữa trưa phục vụ các đại biểu cấp cao tại Liên hoan. Ảnh: V.S

Mỗi thành phần là một lát cắt của vùng đất: vị mặn mòi của biển, nét trù phú của đồng quê, sự thanh mát của vườn rau và bàn tay khéo léo của người chế biến. Khi hòa quyện, tất cả tạo nên tô Mỳ Quảng mộc mạc mà không thể trộn lẫn.

Sau khi thưởng thức, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao món Mỳ Quảng, nhận xét món ăn dân dã nhưng đậm đà, mang hương vị rất đặc biệt. Sự ghi nhận ấy càng có ý nghĩa khi món ăn quen thuộc trong đời sống người dân xứ Quảng được lựa chọn hiện diện tại một hoạt động đối ngoại quy mô quốc tế. Từ bữa cơm gia đình, hàng quán ven đường đến bàn tiệc ngoại giao, Mỳ Quảng tiếp tục hành trình trở thành một “đại sứ văn hóa” gần gũi và giàu sức gợi.

Bên cạnh Mỳ Quảng, các nghệ nhân còn giới thiệu bánh mì với chả bò, chả ruốc và những nguyên liệu đặc trưng của Đà Nẵng. CIFA đồng thời phối hợp với thương hiệu trà Đôi Dép và Ngân hàng Nam Á tổ chức hoạt động dâng trà, trình diễn nghệ thuật phục vụ trà cho các đại biểu cấp cao.

Mỳ Quảng góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh ẩm thực Đà Nẵng và lan tỏa bản sắc văn hóa xứ Quảng. Ảnh:DCCA.

Nếu món Mỳ Quảng gợi sự đậm đà, phóng khoáng của miền Trung, nghệ thuật thưởng trà lại đem đến nét thanh tao, tinh tế trong văn hóa tiếp khách Việt Nam. Những trải nghiệm ấy bổ sung cho nhau, làm phong phú bức tranh “Giao lộ văn hóa” tại Liên hoan.

Không gian văn hóa xứ Quảng tại Liên hoan càng thêm phong phú với sự góp mặt của Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang. Tại gian hàng riêng, đơn vị giới thiệu những nét đặc sắc trong ẩm thực truyền thống của đồng bào Cơ Tu và vùng miền núi xứ Quảng, đưa du khách đến gần hơn với đời sống, phong tục và bản sắc của cộng đồng địa phương.

Đặc biệt, các nghệ nhân Cơ Tu đã trực tiếp trình diễn cồng chiêng và những điệu múa truyền thống, tạo không khí rộn ràng, cuốn hút giữa không gian giao lưu quốc tế. Tiếng cồng chiêng, sắc màu trang phục thổ cẩm và những vũ điệu giàu bản sắc đã góp thêm một tiếng nói văn hóa độc đáo, khẳng định sự đa dạng của Đà Nẵng, từ biển cả, đồng bằng đến miền núi.

Đối với Đà Nẵng, sự kiện cho thấy hiệu quả của việc gắn ngoại giao văn hóa với quảng bá du lịch, ẩm thực và sản phẩm địa phương tại các sự kiện quốc tế lớn.

Từ hơn 200 tô Mỳ Quảng đậm đà hương vị quê nhà đến ẩm thực miền núi, tiếng cồng chiêng và điệu múa truyền thống của đồng bào Cơ Tu, mỗi trải nghiệm đều chuyển tải lời chào chân thành của người Đà Nẵng tới bạn bè trong nước và quốc tế. Đúng với tinh thần “Giao lộ văn hóa – Beyond Flavor”, khi vượt lên trên hương vị, ẩm thực và nghệ thuật trở thành những nhịp cầu kết nối con người, mở ra đối thoại văn hóa và góp phần vun đắp các mối quan hệ hữu nghị bền lâu.

Trong hai ngày 21 và 22/11/2026, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14 với chủ đề “Giao lộ văn hóa – Beyond Flavor”. Với gần 100 gian hàng của 46 quốc gia và 11 tỉnh, thành phố Việt Nam, Liên hoan mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu qua ba khu vực “Tự hào Việt Nam”, “Hương vị ASEAN” và “Hương vị thế giới”. Ở đó, mỗi món ăn không chỉ mang đến một trải nghiệm vị giác mà còn là câu chuyện về lịch sử, phong tục và sự sáng tạo của mỗi dân tộc.