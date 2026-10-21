Mỹ quảng bá chương trình tín dụng thuế học bổng của Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Washington, D.C. Ảnh: AA/TTXVN phát

Các tổ chức ủng hộ quyền lựa chọn trường học tại Mỹ đang triển khai chiến dịch quảng cáo trị giá hơn 10 triệu USD nhằm quảng bá chương trình Tín dụng thuế vì tự do giáo dục (Education Freedom Tax Credit) của chính quyền Tổng thống Donald Trump, dự kiến bắt đầu từ ngày 1/1/2027.

Theo chương trình, người đóng thuế có thể đóng góp tối đa 1.700 USD mỗi năm nếu khai thuế cá nhân hoặc 3.400 USD nếu vợ chồng khai thuế chung cho các tổ chức cấp học bổng đủ điều kiện, đồng thời được hưởng khoản tín dụng thuế tương ứng. Học bổng sẽ hỗ trợ học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 chi trả học phí, học kèm và các chi phí giáo dục khác, dành cho học sinh trường công lập, bán công, tư thục và trẻ em được giáo dục tại nhà.

Tổ chức phi lợi nhuận ACE Scholarships đang tài trợ chiến dịch quảng cáo “Make It Possible” với ngân sách hơn 10 triệu USD. Tổ chức này ước tính chương trình có thể huy động tới 300 triệu USD tiền đóng góp dành riêng cho ACE Scholarships, đủ để cấp khoảng 75.000 suất học bổng trong năm đầu tiên.

Tổng giám đốc ACE Scholarships Norton Rainey cho biết chiến dịch nhằm giúp người dân hiểu rõ cơ hội sử dụng tín dụng thuế để hỗ trợ giáo dục và mở rộng triển vọng tương lai cho trẻ em. Quảng cáo sẽ xuất hiện trên truyền hình, YouTube, các dịch vụ phát thanh trực tuyến và mạng xã hội như Meta, TikTok, đồng thời tập trung vào các thị trường lớn như New York, Philadelphia, Washington D.C., Dallas-Fort Worth, Atlanta, Kansas City, Orlando và Denver.

Tuy nhiên, việc triển khai chương trình tại từng bang phụ thuộc vào quyết định tham gia của thống đốc. Tại New York, Thống đốc Kathy Hochul thuộc Đảng Dân chủ đã quyết định tham gia, bất chấp sự phản đối của các nghiệp đoàn giáo chức. Theo các tổ chức ủng hộ chương trình, quyết định này có thể mở rộng cơ hội tiếp cận học bổng cho khoảng 2,7 triệu học sinh tại bang.

Chương trình phản ánh nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm mở rộng quyền lựa chọn trường học thông qua khuyến khích đóng góp tư nhân. Hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào số bang tham gia, khả năng huy động nguồn tài trợ và cách phân bổ học bổng, trong khi tranh luận về tác động đối với hệ thống trường công lập vẫn tiếp diễn.