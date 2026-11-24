Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, ngày 23/11, Ngoại trưởng Marco Rubio và người đồng cấp Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani đã đồng chủ trì cuộc đối thoại. Tại cuộc gặp, ông Rubio tái khẳng định cam kết của Washington đối với an ninh của Qatar, đồng thời nhấn mạnh vai trò của quan hệ hợp tác quốc phòng song phương trong việc nâng cao năng lực phối hợp và bảo vệ lợi ích chung.

Hai bên cũng tái khẳng định cam kết duy trì tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, cho rằng hoạt động lưu thông an toàn, không bị cản trở tại tuyến hàng hải chiến lược này có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh khu vực, nguồn cung năng lượng ổn định và kinh tế toàn cầu.

Theo thông báo, hai bên đã trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có tình hình tại Gaza, Iran, Syria, Lebanon, Afghanistan, Cộng hòa Dân chủ Congo, khu vực Sahel, Rwanda, Somalia, Bolivia và Haiti. Mỹ cũng ghi nhận cam kết đóng góp 30 triệu USD của Qatar cho Quỹ Ủy thác Liên hợp quốc hỗ trợ Lực lượng trấn áp băng nhóm tội phạm tại Haiti.

Trong lĩnh vực kinh tế, hai nước đã ký kết Khuôn khổ hợp tác về khoáng sản thiết yếu nhằm điều chỉnh chiến lược quốc gia theo hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Washington đồng thời hoan nghênh việc Qatar ký Tuyên bố Pax Silica, sáng kiến hợp tác liên quan đến chuỗi cung ứng công nghệ và khoáng sản thiết yếu.

Về quốc phòng, hai bên rà soát tiến độ triển khai Tuyên bố ý định hợp tác quốc phòng Mỹ - Qatar trị giá 38 tỷ USD, đồng thời thảo luận biện pháp tăng cường năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp của Qatar. Nội dung này được xây dựng trên cơ sở kết quả cuộc họp Ủy ban Tham vấn quân sự Mỹ - Qatar hồi tháng 9/2026.

Hai nước cũng cam kết tăng cường phối hợp trong phòng, chống khủng bố, ngăn chặn tài trợ khủng bố và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, đồng thời rà soát các nỗ lực chung nhằm đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các cuộc trao đổi về quốc phòng, an ninh, chống khủng bố, thực thi pháp luật và giao lưu văn hóa sẽ tiếp tục trong đầu năm 2027, trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.