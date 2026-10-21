Mỹ phủ nhận việc thay đổi chính sách đối với Ukraine

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: EPA

Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời ông Hegseth nói với các phóng viên tại Eau Claire, bang Wisconsin hôm 20/10 khi được hỏi về thông tin Lầu Năm Góc trì hoãn việc chuyển giao tên lửa đánh chặn Patriot từ các nước đồng minh cho Ukraine: "Có rất nhiều thông tin báo chí đưa ra về Bộ Chiến tranh không đúng sự thật. Chúng tôi không thay đổi lập trường theo bất kỳ cách nào đối với Ukraine. Tuy nhiên, với những loại vũ khí như tên lửa đánh chặn, chúng tôi cũng muốn bảo đảm quân đội Mỹ có được số lượng lớn nhất có thể”.

Theo ông Hegseth, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nắm được tình hình.

Khi được hỏi liệu tuyên bố của ông về sự không thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với Ukraine có áp dụng cả với dịch vụ liên lạc qua mạng vệ tinh Starshield hay không, người đứng đầu Lầu Năm Góc khẳng định Washington chưa rút lại bất kỳ sự hỗ trợ nào.

“Chúng tôi không rút lại bất cứ điều gì. Có những điều khoản dịch vụ cần được tuân thủ và Starlink có quyền đưa ra quyết định liên quan. Song, từ phía chúng tôi, không có gì thay đổi. Chúng tôi chưa ban hành bất kỳ chỉ thị nào như vậy”, ông Hegseth nhấn mạnh.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin đặt câu hỏi về cách chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xử lý viện trợ quân sự cho Ukraine cũng như tình trạng các dịch vụ liên lạc vệ tinh mà lực lượng Kiev đang sử dụng.