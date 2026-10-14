Mỹ phủ nhận việc ngừng chia sẻ tin tình báo với Ukraine

Hãng tin TASS dẫn lời Tổng thống Trump ngày 13/10 phát biểu: "Chúng tôi vẫn đang giúp đỡ họ và chia sẻ thông tin tình báo. Chúng tôi muốn cuộc xung đột này kết thúc, vì vậy chúng tôi đang làm việc với cả Ukraine và Nga để đạt được mục tiêu này. Tôi nghĩ cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều muốn chấm dứt xung đột, nhưng họ không biết cách để đi tới đích", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: NYT

Ông Trump cũng nhận định Tổng thống Nga Putin đã sẵn sàng đạt được một thỏa thuận để kết thúc giao tranh, nhưng không chắc Tổng thống Ukraine Zelensky có sẵn sàng làm điều tương tự hay không.

Trước đó, ông Zelensky nói Không quân Ukraine chỉ phát hiện ra tên lửa Nga đang bay tới khi chúng tiến gần mục tiêu, thay vì nhận được thông tin tình báo từ trước. Việc không có cảnh báo sớm làm dấy lên suy đoán rằng Washington có thể đã hạn chế chia sẻ tình báo với Kiev, đặc biệt trong bối cảnh ông Zelensky và ông Trump đang có những bất đồng vì thỏa thuận dầu diesel giữa Mỹ và Nga.

Theo nguồn tin của tờ Politico, việc Kiev không nhận được tinh tình báo về đợt tấn công tên lửa của Nga có thể xuất phát từ một trục trặc kỹ thuật riêng lẻ, thay vì quyết định chính trị. Thông thường, Ukraine sẽ nhận được cảnh báo sớm về tên lửa thông qua Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát chiến trường, một hệ thống được quân đội Mỹ và khối NATO sử dụng.

"Việc không có cảnh báo là do điều kiện thời tiết xấu. Tuy nhiên, Kiev được cho không hài lòng với lời giải thích và đang tìm hiểu nguyên nhân thực sự", tờ Politico cho hay.