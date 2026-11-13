Mỹ phong tỏa hơn 1,2 tỷ USD tiền điện tử liên quan vụ tấn công Binance

Ngày 12/11, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thông báo đã thu hồi và tịch thu 1,2 tỷ USD tiền điện tử bị đánh cắp từ Binance trong vụ tấn công mạng xảy ra hồi tháng trước. Với tổng thiệt hại ước tính lên tới 6,3 tỷ USD, vụ việc xảy ra ngày 29/10 được xem là một trong những vụ trộm tài sản kỹ thuật số lớn nhất lịch sử, nhắm vào sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới.

Ảnh minh hoạ.

Đến nay, Chính phủ Mỹ phối hợp với khu vực tư nhân đã phong tỏa hơn 2,7 tỷ USD trong tổng số tài sản bị đánh cắp.

Cũng trong ngày 12/11, Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận đã được tòa án cấp phép tiến hành các thủ tục tịch thu và phong tỏa hơn 1,2 tỷ USD tài sản liên quan. Theo quy trình pháp lý, Chính phủ Mỹ sẽ trình hồ sơ lên tòa án để xác lập quyền sở hữu hợp pháp đối với số tài sản thu hồi.

FBI cáo buộc nhóm tin tặc TraderTraitor, được cho là có liên hệ với Triều Tiên, đứng sau vụ tấn công. Theo cơ quan điều tra, nhóm này đã tìm cách tẩu tán tài sản bằng cách chuyển đổi số tiền điện tử đánh cắp sang Ethereum, sau đó thực hiện các giao dịch rửa tiền thông qua những nền tảng tài chính phi tập trung.

Trước các cáo buộc từ Washington, Triều Tiên đã lên tiếng bác bỏ mạnh mẽ, gọi đây là những cáo buộc "vô lý", mang tính khiêu khích và xuất phát từ động cơ chính trị.

Trước đó, ngày 3/11, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời bà Kim Yo Jong, em gái Chủ tịch Kim Jong Un, chỉ trích Washington cố tình gán cho Bình Nhưỡng danh xưng "quốc gia tội phạm mạng".

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump hôm 31/10 cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra và chưa thể khẳng định chắc chắn Triều Tiên có liên quan hay không.

Trong khi đó, trước những ảnh hưởng từ vụ tấn công, đại diện Binance cho biết sàn giao dịch đã sử dụng nguồn quỹ của công ty để hoàn trả khoảng 90% giá trị tài sản bị mất. Binance đồng thời cam kết bồi thường toàn bộ thiệt hại cho những người dùng bị ảnh hưởng.