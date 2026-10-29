Mỹ, Philippines, Nhật Bản và Australia thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro KoizumiP. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, ngày 28/10, Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi đã gặp người đồng cấp Australia Richard Marles, người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro và người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM-Plus) lần thứ 13 tại Philippines. Tại cuộc gặp, các bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa những hình thức hợp tác quốc phòng đã triển khai trong năm qua, bao gồm tham vấn chính sách và diễn tập chung.

Trả lời báo chí ngày 29/10, ông Marles cho biết 4 nước đã duy trì các cuộc gặp trong nhiều năm và chương trình hợp tác đang ngày càng mở rộng. Các bộ trưởng đã thảo luận về khả năng phối hợp trong hoạch định hoạt động quốc phòng tại khu vực, đầu tư chung vào cơ sở hạ tầng tại Philippines, cũng như tăng cường phối hợp giữa các chuyên gia chính sách quốc phòng.

Ông Marles đánh giá cuộc gặp 4 bên ngày càng có ý nghĩa quan trọng, với chương trình hợp tác thực chất hơn. Ông dẫn ví dụ về các cuộc diễn tập giữa Philippines và Mỹ có sự tham gia của Australia, đồng thời cho biết trong cuộc diễn tập Alon dự kiến diễn ra năm tới giữa Australia và Philippines sẽ có sự tham gia của hàng trăm quân nhân Mỹ; Nhật Bản từng tham gia với tư cách quan sát viên trong kỳ diễn tập trước.

Trong khuôn khổ cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth khẳng định Washington sẽ tiếp tục hợp tác thực chất với các nước trong khu vực, trong đó có tăng cường nhận thức về tình hình hàng hải, nâng cao khả năng phối hợp tác chiến và đẩy mạnh hợp tác giữa các lực lượng hải quân. Ông nhấn mạnh các đối tác cần cùng huấn luyện, trao đổi kinh nghiệm và lập kế hoạch để củng cố năng lực, góp phần ngăn ngừa xung đột.

Cuộc gặp 4 bên diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động đối thoại quốc phòng đa phương do Philippines chủ trì tại Cebu ngày 28-29/10, với sự tham gia của các bộ trưởng quốc phòng ASEAN và các đối tác đối thoại.