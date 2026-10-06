Mỹ phê duyệt thương vụ vũ khí 2,27 tỷ USD cho ba nước Trung Đông

Thương vụ có giá trị lớn nhất là gói bán cho UAE trị giá khoảng 1,041 tỷ USD, gồm tới 10.000 bộ dẫn đường thuộc Hệ thống Vũ khí Tiêu diệt Chính xác Tiên tiến II (APKWS-II), cùng các thiết bị và dịch vụ liên quan. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, số bộ dẫn đường này gồm các cấu hình dành cho tên lửa không đối không và không đối đất.

Washington đánh giá thương vụ sẽ giúp UAE tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai, duy trì năng lực tự vệ sẵn sàng, đồng thời cải thiện khả năng phối hợp với lực lượng Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc tăng cường năng lực quốc phòng cho UAE sẽ góp phần hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Washington.

APKWS-II có khả năng biến tên lửa không điều khiển thành đạn dược dẫn đường chính xác. Hệ thống này có thể được sử dụng để đối phó với nhiều mục tiêu, trong đó có thiết bị bay không người lái (UAV), qua đó hạn chế việc phải sử dụng các tên lửa đánh chặn có chi phí cao để đối phó với những mục tiêu tương đối rẻ.

Đối với Kuwait, Mỹ phê duyệt thương vụ trị giá khoảng 400 triệu USD cung cấp dịch vụ sửa chữa và hoàn trả đối với tên lửa Patriot, cùng các thiết bị và dịch vụ liên quan. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết gói hỗ trợ này sẽ góp phần củng cố năng lực phòng thủ trong nước của Kuwait. Patriot là một trong những hệ thống phòng không chủ lực được các quốc gia trong khu vực sử dụng để đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa và UAV.

Trong khi đó, Ai Cập được Mỹ phê duyệt thương vụ tiềm năng trị giá khoảng 832 triệu USD, gồm tới 2.020 tên lửa chống tăng Javelin FGM-148F, cùng các thiết bị liên quan. Gói này cũng bao gồm tối đa 200 bộ phóng chỉ huy hạng nhẹ Javelin.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ba thương vụ trên nhằm tăng cường năng lực quốc phòng cho các đối tác, đồng thời hỗ trợ các mục tiêu an ninh và chính sách đối ngoại của Washington tại Trung Đông.

Các thông báo ngày 5/10 mới là bước Mỹ phê duyệt khả năng bán vũ khí và cung cấp dịch vụ quân sự, chưa đồng nghĩa các hợp đồng cuối cùng đã được ký kết. Giá trị, số lượng và các điều khoản cụ thể của các thương vụ có thể được điều chỉnh trong quá trình đàm phán.