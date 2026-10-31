Mỹ phê duyệt thương vụ bán tên lửa Patriot trị giá 2,1 tỷ USD cho Ukraine

Việc bàn giao tên lửa bị trì hoãn trong thời gian qua đã làm gia tăng căng thẳng giữa Ukraine và Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận mua dầu diesel của Nga và chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy vì Ukraine không sẵn lòng ngừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Ukraine từ lâu đã nhấn mạnh rằng họ cần khẩn cấp việc cấp thêm tên lửa đánh chặn để bắn hạ làn sóng tên lửa ngày càng tăng được quân đội Nga phóng vào nước này. Hệ thống tên lửa Patriot là vũ khí hiệu quả nhất để chống lại các tên lửa đạn đạo bay ở tốc độ cao.

Việc Mỹ phê duyệt gói bán tên lửa Patriot diễn ra sau khi vào hôm 29/10, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã khiến ít nhất 14 người tử vong trên một sân ga đông người ở thành phố Dnipro của Ukraine, trong khi 5 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công ban ngày vào hai thành phố khác và một cuộc tấn công tên lửa vào tối muộn đã giết chết 1 người ở thủ đô Kyiv.

Hồi đầu tuần này, ông Zelenskiy cho biết Ukraine đã chờ đợi gần một tháng để Mỹ phê duyệt việc cung cấp loại tên lửa quan trọng này, trong bối cảnh Nga tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự.

Một tổ hợp tên lửa đất đối không Patriot - Ảnh: Reuters

Nhưng bất chấp nhu cầu khẩn cấp của Ukraine, nước này có thể sẽ không nhận được các tên lửa đánh chặn một cách nhanh chóng. Việc bán vũ khí thường mất nhiều năm để hoàn thành, và hai nguồn thạo tin cho Reuters biết các tên lửa vẫn chưa được sản xuất, dự kiến ​​sẽ không được giao cho đến vài năm sau.

Một trong những nguồn thạo tin này cho biết Bộ Quốc phòng Ukraine đang giục Lầu Năm Góc đẩy nhanh tiến độ giao hàng, có thể bằng cách cung cấp cho Kyiv các tên lửa đã có trong kho vũ khí của Mỹ và bổ sung bằng các tên lửa đánh chặn Patriot mới.

Ukraine sẽ thanh toán cho các tên lửa bằng các khoản đóng góp từ Canada, Đức và Na Uy thông qua một chương trình có tên US JUMPSTART, cùng với nguồn vốn quốc gia được tài trợ bởi Khoản vay hỗ trợ Ukraine của Liên minh châu Âu, Bộ Ngoại giao nước này cho biết trong một tuyên bố.

Chương trình này sử dụng các khoản quyên góp từ các đồng minh để mua vũ khí, dịch vụ và huấn luyện cho Ukraine nhằm hỗ trợ khả năng tự vệ trước lực lượng Nga.

Chương trình JUMPSTART đã được sử dụng vào tháng 8 để mua 3.350 tên lửa hành trình phóng từ máy bay trị giá 825 triệu đô la Mỹ do Zone 5 Technologies và CoAspire sản xuất. Lockheed Martin là nhà thầu chính cho việc bán các tên lửa đánh chặn Patriot.

Mỹ đã cung cấp một lượng lớn vũ khí cho các đồng minh đồng thời cũng sử dụng đạn dược trong các hoạt động quân sự của riêng mình ở Iran, làm dấy lên lo ngại về kho dự trữ các loại vũ khí phòng không và vũ khí dẫn đường chính xác quan trọng đang thiếu hụt.

Vào tháng 7, Quân đội Mỹ đã trao cho Lockheed một hợp đồng trị giá lên tới 58,6 tỷ đô la để sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot.

Lockheed cho biết thỏa thuận đó sẽ cho phép họ thực hiện lời hứa tăng gấp ba công suất sản xuất tên lửa PAC-3 MSE vào cuối năm 2030 và tăng 50% số lượng việc làm tại nhà máy Camden, bang Arkansas lên khoảng 1.850 người từ mức 1.200. Trước đó, Lockheed đã thông báo sản lượng tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 sẽ đạt 2.000 chiếc mỗi năm.