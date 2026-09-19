Mỹ phê duyệt khả năng bán gói nâng cấp phòng không trị giá 2,7 tỷ USD cho Ukraine

Theo thông báo gửi Quốc hội Mỹ, nếu được hoàn tất, thương vụ sẽ được thanh toán bằng nguồn tài chính kết hợp từ các khoản đóng góp của châu Âu và nguồn Tài chính Quân sự Nước ngoài (FMF) của Mỹ được phân bổ dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. FMF là cơ chế tài chính của Mỹ hỗ trợ các nước đối tác mua sắm vũ khí và trang thiết bị quốc phòng do Mỹ sản xuất.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nguồn FMF sẽ được tính là phần đóng góp vốn của Mỹ vào Quỹ Đầu tư Tái thiết Mỹ-Ukraine theo cơ chế hoàn trả theo tỷ lệ 1:1. Quỹ này được thành lập trong khuôn khổ thỏa thuận về khoáng sản mà Mỹ và Ukraine ký năm 2025.

Gói thiết bị và dịch vụ dự kiến bao gồm tên lửa sao chép S-300, tên lửa GAM-67, các hệ thống rocket dẫn đường bằng laser có tầm bắn mở rộng phục vụ phòng không, bộ kit nâng cấp bệ phóng và hệ thống phóng cơ động, radar cho hệ thống chống thiết bị bay không người lái (UAV), cùng một số trang thiết bị và dịch vụ hỗ trợ khác.

Tuy nhiên, đây mới là bước phê duyệt khả năng bán của Bộ Ngoại giao Mỹ. Thương vụ vẫn phải trải qua quy trình xem xét của Quốc hội và các điều khoản cuối cùng có thể thay đổi trong quá trình đàm phán.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Washington tiếp tục tìm cách tăng cường hỗ trợ năng lực phòng không cho Ukraine và gây sức ép đối với Moscow liên quan đến xung đột tại Ukraine. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành đạo luật tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga.

Trong khi đó, Ukraine tiếp tục nhận được hỗ trợ tài chính từ Liên minh châu Âu (EU) cho các nhu cầu quốc phòng. Thủ tướng Ukraine Sergii Koretskyi ngày 18/9 cho biết nước này đã nhận khoản hỗ trợ mới trị giá 3,3 tỷ euro, tương đương khoảng 3,78 tỷ USD, từ EU. Theo ông, khoản tiền sẽ được sử dụng, trong đó có việc mua tên lửa và thiết bị bay không người lái.

Khoản hỗ trợ được giải ngân theo cơ chế Cho vay Hỗ trợ Ukraine, dự kiến cung cấp cho Ukraine tới 45 tỷ euro trong năm 2026 để đáp ứng các nhu cầu quốc phòng và ngân sách. EU cũng đã hoàn tất khoản vay hỗ trợ trị giá 90 tỷ euro cho Ukraine trong tháng 4, nhằm hỗ trợ ngân sách và quốc phòng của nước này trong giai đoạn 2026-2027.