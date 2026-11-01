Mỹ phê duyệt bán 500 tên lửa Patriot trị giá 2,1 tỷ USD cho Ukraine

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/10 thông báo chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đồng ý với thương vụ bán 500 tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 cho Ukraine, trị giá khoảng 2,1 tỷ USD. Đề xuất đã được chuyển tới quốc hội Mỹ để xem xét.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thương vụ nhằm tăng cường năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp của Ukraine, giúp nước này đối phó với những mối đe dọa hiện tại và trong tương lai.

Đây cũng là một trong những động thái cung cấp vũ khí phòng thủ đáng kể cho Kiev kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.

Đáng chú ý, toàn bộ chi phí mua tên lửa không sử dụng ngân sách Mỹ. Ukraine sẽ thanh toán thông qua các khoản đóng góp của Canada, Đức và Na Uy trong khuôn khổ chương trình US JUMPSTART, cùng khoản vay hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU).

Quyết định được đưa ra sau nhiều tuần Ukraine cảnh báo nguồn dự trữ tên lửa đánh chặn đang cạn kiệt, trong bối cảnh nước này phải duy trì hoạt động phòng không để đối phó với các đợt tập kích đường không của Nga.

Thông thường, những thương vụ bán vũ khí của Mỹ có thể mất nhiều năm mới hoàn tất. Tuy nhiên, trước nhu cầu cấp bách của Ukraine, số tên lửa Patriot trong thỏa thuận mới có thể được chuyển giao sớm hơn dự kiến.

Nhà thầu chính của thương vụ là tập đoàn Lockheed Martin. Tháng 7 vừa qua, Lục quân Mỹ đã trao cho tập đoàn này hợp đồng trị giá lên tới 58,6 tỷ USD để sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot.

Lockheed Martin cho biết hợp đồng sẽ hỗ trợ kế hoạch tăng gấp 3 công suất sản xuất tên lửa PAC-3 MSE vào cuối năm 2030.

Trước đó, tập đoàn công bố mục tiêu nâng sản lượng tên lửa Patriot PAC-3 lên 2.000 quả mỗi năm.

Việc Mỹ chấp thuận thương vụ 500 tên lửa cho thấy Washington tiếp tục duy trì kênh cung cấp vũ khí cho Ukraine thông qua cơ chế thanh toán từ các đối tác và nguồn hỗ trợ của châu Âu.