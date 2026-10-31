Mỹ phê duyệt bán 500 tên lửa Patriot cho Ukraine

“Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra quyết định phê duyệt khả năng thực hiện thương vụ bán trang bị quân sự cho nước ngoài (FMS) với Chính phủ Ukraine, cụ thể là mua tên lửa PATRIOT Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) cùng các trang thiết bị liên quan. Tổng chi phí ước tính là 2,1 tỷ USD, được tài trợ hoàn toàn bởi các đối tác và đồng minh,” tuyên bố ngày 30/10 của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ.

Ngoài 500 tên lửa PAC-3 MSE, gói cung cấp còn bao gồm các phụ tùng thay thế thuộc danh mục mật và không mật dành cho hệ thống này, cùng những hạng mục hậu cần và hỗ trợ chương trình liên quan.

Cuộc thử nghiệm tên lửa PAC-3 MSE do Lục quân Mỹ thực hiện năm 2021. Ảnh: Lockheed Martin

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thương vụ nhằm hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Washington, thông qua việc tăng cường an ninh cho Ukraine - quốc gia đối tác đóng vai trò thúc đẩy sự ổn định về chính trị và kinh tế tại châu Âu.

Việc cung cấp tên lửa cũng sẽ giúp Kiev nâng cao năng lực ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai, củng cố khả năng phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp, đồng thời duy trì hoạt động của các hệ thống Patriot hiện có trước những mối đe dọa trên không đang tiếp diễn.

Về nguồn tài chính, Ukraine sẽ sử dụng các khoản đóng góp của Canada, Đức và Na Uy thông qua chương trình JUMPSTART, cùng nguồn ngân sách quốc gia được tài trợ từ Khoản vay hỗ trợ Ukraine của Liên minh châu Âu (EU). Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington không sử dụng ngân sách của nước này cho thương vụ.

Tập đoàn Lockheed Martin, có trụ sở tại Bethesda, bang Maryland, được xác định là nhà thầu chính. Đây cũng là một trong những nhà thầu quốc phòng chủ chốt của Lầu Năm Góc. Chính phủ Mỹ hiện chưa ghi nhận đề xuất về thỏa thuận bù trừ liên quan đến thương vụ; mọi thỏa thuận nếu có, sẽ được xác định trong quá trình đàm phán giữa bên mua và nhà thầu.

Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá Ukraine sẽ không gặp khó khăn trong việc tiếp nhận và đưa các trang thiết bị, dịch vụ vào lực lượng vũ trang. Việc triển khai thương vụ cũng không đòi hỏi Washington phải điều động thêm đại diện chính phủ hoặc nhân sự của nhà thầu sang Ukraine, đồng thời không gây ảnh hưởng bất lợi đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng quốc phòng Mỹ.

Trong bối cảnh viện trợ quân sự cho Ukraine tiếp tục được triển khai, Tướng Alexus Grynkewich, chỉ huy quân sự cấp cao nhất của NATO, cho biết Mỹ vẫn cung cấp tên lửa phòng không Patriot và các gói vũ khí cho Kiev do các đối tác châu Âu tài trợ thông qua sáng kiến “Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine” (PURL), không để xảy ra bất kỳ sự chậm trễ nào, theo RBC Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã chờ gần một tháng để Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phê duyệt việc cung cấp tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot và NASAMS.