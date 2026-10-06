Mỹ phê duyệt ba thương vụ vũ khí trị giá 2,27 tỷ USD

Các thương vụ được công bố trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, thương vụ lớn nhất là bán cho UAE các bộ phận dẫn hướng của Hệ thống Vũ khí Tiêu diệt Chính xác Tiên tiến II (APKWS-II) cùng các thiết bị liên quan, trị giá khoảng 1,041 tỷ USD. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, UAE đề nghị mua tới 10.000 bộ phận dẫn hướng APKWS-II, gồm các cấu hình dành cho nhiệm vụ không đối không và không đối đất.

Đối với Ai Cập, Washington đã phê duyệt thương vụ bán hệ thống tên lửa Javelin trị giá khoảng 832 triệu USD. Cairo đề nghị mua 2.020 tên lửa Javelin FGM-148F, trong đó có 20 tên lửa theo chương trình mua trực tiếp, cùng 200 bộ phóng chỉ huy hạng nhẹ Javelin.

Trong khi đó, Kuwait được phê duyệt thương vụ cung cấp dịch vụ sửa chữa và hoàn trả tên lửa Patriot cùng các thiết bị liên quan, với giá trị ước tính 400 triệu USD.

Các thương vụ được công bố trong thời điểm tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Trước đó, Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, Tehran đáp trả bằng các cuộc tập kích nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Bahrain, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kuwait, Jordan và Ả Rập Xê Út.

Hồi tháng 6, Mỹ và Iran đã ký một bản ghi nhớ chung, đề ra các bước nhằm khôi phục tự do hàng hải qua Eo biển Hormuz và giải quyết vấn đề hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, bản ghi nhớ này hết hiệu lực vào tháng 8 mà hai bên chưa đạt được một thỏa thuận cuối cùng.

Vì vậy, việc Washington phê duyệt các thương vụ với UAE, Ai Cập và Kuwait cho thấy các đồng minh và đối tác của Mỹ tại Trung Đông tiếp tục chú trọng củng cố năng lực phòng thủ trước những rủi ro an ninh vẫn hiện hữu trong khu vực.

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