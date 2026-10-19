Mỹ phát triển tên lửa Patriot thế hệ mới sau bài học từ Ukraine và Iran

Tập đoàn Lockheed Martin được Lục quân Mỹ lựa chọn tham gia giai đoạn tiếp theo của chương trình Tên lửa đánh chặn tương lai (Future Interceptor), mở đường phát triển PAC-3 Edge, biến thể tiên tiến hơn của dòng tên lửa Patriot. Theo The War Zone, thông báo được đưa ra ngày 9/10, với kế hoạch bắt đầu thử nghiệm vào năm 2027 và hướng tới triển khai ban đầu vào năm 2031.

PAC-3 Edge được thiết kế nhằm cải thiện khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tiên tiến và vũ khí siêu vượt âm. Chương trình được thúc đẩy trong bối cảnh Nga liên tục điều chỉnh chiến thuật sử dụng tên lửa để đối phó hệ thống Patriot tại Ukraine, còn Iran cho thấy những thách thức mà các hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp phải đối mặt trước các đòn tấn công phức tạp.

Hệ thống PAC-3 Edge

Một cải tiến đáng chú ý của PAC-3 Edge là đầu dò mục tiêu mới do Trung tâm Sản phẩm Strigo của Lockheed Martin phát triển. Công nghệ này được kỳ vọng nâng cao khả năng phát hiện và bám bắt mục tiêu trong điều kiện khó khăn. Tên lửa cũng sẽ sử dụng động cơ nhiên liệu rắn 3 xung do Northrop Grumman thiết kế, thay cho cấu hình 2 xung trên phiên bản PAC-3 MSE hiện nay. Cách bố trí này cho phép phân bổ lực đẩy tại những thời điểm khác nhau trong hành trình bay, dành thêm năng lượng cho giai đoạn đánh chặn cuối cùng.

Bên cạnh đó, hệ thống động cơ điều khiển hướng được cải tiến nhằm tăng khả năng cơ động, giúp tên lửa phản ứng tốt hơn trước các đầu đạn có quỹ đạo biến đổi. Tuy nhiên, tầm bắn, tốc độ và hiệu suất thực tế của PAC-3 Edge chưa được công bố. Khả năng bổ sung hoặc phối hợp với hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD cũng chưa được xác định rõ.

Cấu tạo hệ thống PAC-3 MSE

Thách thức lớn đối với chương trình là cân bằng hiệu suất với chi phí và sản lượng. Tên lửa đánh chặn tiên tiến thường đắt đỏ, trong khi các cuộc xung đột kéo dài có thể nhanh chóng làm suy giảm kho dự trữ. Lockheed Martin vì vậy đang tìm cách phát triển PAC-3 Edge song song với việc mở rộng năng lực sản xuất PAC-3 MSE.

Hồi tháng 1, công ty công bố thỏa thuận kéo dài 7 năm với Lầu Năm Góc nhằm nâng sản lượng PAC-3 MSE từ khoảng 600 lên 2.000 quả mỗi năm. Đến tháng 7, hợp đồng nhiều năm được điều chỉnh, nâng tổng giá trị lên 58,62 tỷ USD. Mục tiêu là tăng sản lượng lên hơn 3 lần vào cuối năm 2030.

Lockheed Martin cũng phát triển biến thể PAC-3 ACE có chi phí thấp hơn, hướng tới giảm gánh nặng mua sắm cho khách hàng. Nếu PAC-3 Edge hoàn tất quá trình phát triển và được đưa vào biên chế, tên lửa này dự kiến sử dụng dây chuyền sản xuất Patriot hiện có tại Camden, bang Arkansas, qua đó tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi.

Theo Military Today, TWZ