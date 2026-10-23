Mỹ phát triển chó chiến đấu chỉnh sửa gene và tích hợp công nghệ

Tại Mỹ, người ta lên kế hoạch thành lập một công ty chuyên nhân bản chó nghiệp vụ và thay đổi các đặc tính di truyền của chúng để sử dụng trong lĩnh vực quân sự, Financial Times (FT) đưa tin ngày 22/10.

Bài báo cho biết: "Công ty khởi nghiệp ở Texas, hứa hẹn mang lại lợi thế trên chiến trường cho Mỹ bằng cách khôi phục chó nghiệp vụ cho nhu cầu quân sự, đã huy động được 200 triệu USD từ các nhà đầu tư."

Dự án được tạo ra bởi nhà sáng lập công ty quốc phòng Anduril Industries Palmer Luckey và doanh nhân Ben Lamm.

Theo báo cáo, công ty khởi nghiệp này có ý định nhân giống những con chó làm việc đã qua biến đổi gene tại Mỹ và trang bị cho chúng các công nghệ để nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Khoản đầu tư tiềm năng vào dự án có thể đạt 1,2 tỷ USD.

Ông Lamm phát biểu: "Ý tưởng của chúng tôi là lựa chọn những con chó tốt nhất, tạo ngân hàng sinh học của chúng và nhân bản chúng. Hơn nữa, liệu có thể thực hiện những thay đổi trong genome khi nhân bản để tăng tuổi thọ và cải thiện chất lượng làm việc của động vật hay không? Điều này sẽ có lợi cho cả con chó và con người - cho dù là lính cứu hỏa, cảnh sát hay quân nhân".

Ngoài ra, Anduril có ý định phát triển thiết bị bảo vệ và các yếu tố "mạng" cho chó nghiệp vụ, nhằm mở rộng khả năng làm việc của chúng. Theo FT, việc tài trợ cho dự án có thể kết nối các cấu trúc liên quan đến CIA.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 21/10, tính đến 1/10/2027, Lục quân Mỹ sẽ có một bộ lệnh sử dụng các hệ thống chiến đấu tự động.

Nguồn tin xác định mục tiêu của dự án không phải là tạo ra một drone cụ thể, mà là xây dựng một hệ thống có khả năng thích ứng trên quy mô lớn.

Yếu tố quyết định sẽ là kết quả thực tế: Các cuộc thi, bài tập luyện và việc sử dụng trong chiến đấu sẽ quyết định hệ thống nào cần mở rộng và hệ thống nào cần loại bỏ.

Theo IZ