Mỹ phát tín hiệu sẵn sàng tấn công các mục tiêu hạt nhân còn lại của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn các nguồn tin khu vực cho biết, ngày 1/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ Washington có thể tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu còn lại trong chương trình hạt nhân của Iran chỉ trong vòng 10 phút. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong bối cảnh Mỹ và Israel đang tăng cường chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Tehran.

Phát biểu với báo giới rạng sáng 1/11, ông Trump cho biết Mỹ chỉ còn một hoặc hai mục tiêu liên quan đến chương trình hạt nhân Iran cần xử lý, trong đó có cơ sở Núi Pickaxe. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Chúng tôi có thể thực hiện việc này trong 10 phút. Chúng tôi đã có kế hoạch và có thể triển khai rất nhanh chóng”.

Tuy nhiên, ông Trump khẳng định Washington vẫn để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận với Tehran. Theo ông, Iran muốn đi đến một thỏa thuận và các cuộc tiếp xúc đang có tiến triển. Dù vậy, Mỹ chưa thể hoàn toàn tin tưởng đối phương và sẽ tiếp tục theo dõi liệu Iran có thực sự ký kết thỏa thuận hay không.

Cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Netanyahu diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ thảo luận với các chỉ huy quân sự cấp cao về những phương án nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Cuộc họp có sự tham gia của Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine.

Theo báo The Wall Street Journal, Mỹ đang chuẩn bị các phương án quân sự song song với việc duy trì sức ép ngoại giao đối với Iran. Trong những tuần gần đây, Lầu Năm Góc đã tăng cường hệ thống phòng không, đạn dược và trang thiết bị quân sự tại Trung Đông, đồng thời điều chỉnh vị trí một số lực lượng khỏi những căn cứ có nguy cơ trở thành mục tiêu trả đũa của Iran.

Tuy nhiên, giới chức quốc phòng Mỹ đánh giá Washington nhiều khả năng chưa ra lệnh tấn công Iran trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11. Xung đột với Iran cùng giá nhiên liệu tăng cao đang tạo sức ép đối với đảng Cộng hòa trong giai đoạn vận động tranh cử cuối cùng, buộc chính quyền Tổng thống Trump phải cân nhắc kỹ thời điểm hành động.

Về phía Israel, giới chức quốc phòng nước này tiếp tục theo dõi sát tình hình và phối hợp với Washington trong các phương án ứng phó. Tuần qua, 10 máy bay vận tải của Không quân Mỹ đã hạ cánh xuống các căn cứ không quân ở miền Nam Israel, trong khuôn khổ hoạt động điều chuyển trang thiết bị quân sự quy mô lớn tại Trung Đông. Theo kênh truyền hình KAN, các máy bay xuất phát từ căn cứ Fort Bliss, bang Texas, có thể chở các hệ thống phòng không nhằm bảo vệ cơ sở quân sự và tài sản chiến lược trong khu vực. Một nguồn tin Israel cho biết Mỹ và Israel đang phối hợp chặt chẽ về vấn đề Iran; Washington cũng được cho là đang xem xét điều thêm một tàu sân bay cùng lực lượng lính thủy đánh bộ tới khu vực.

Trong khi đó, Tehran vừa phát đi tín hiệu sẵn sàng đàm phán, vừa gia tăng cảnh báo quân sự. Theo thông báo từ Tehran, Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đã chỉ thị các chỉ huy quân sự chuẩn bị phương án đáp trả tức thời và mạnh mẽ, không giới hạn về phạm vi địa lý, nếu Iran tiếp tục bị tấn công. Tổng Tham mưu trưởng quân đội Iran, Tướng Ali Abdollahi, cũng cảnh báo nước này đã mở rộng danh sách các mục tiêu tiềm năng và sẽ đáp trả trên diện rộng nếu Mỹ tiến hành một cuộc tấn công mới.

Ở chiều ngược lại, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao. Ông cho rằng nếu Tổng thống Trump muốn sử dụng biện pháp quân sự, Mỹ đã có thể hành động từ nhiều tuần hoặc nhiều tháng trước, đồng thời nhấn mạnh Washington có đủ năng lực để triển khai một chiến dịch quân sự hiệu quả.

Các động thái trên cho thấy Mỹ, Israel và Iran vẫn duy trì song song các kênh tiếp xúc ngoại giao và chuẩn bị quân sự. Tuy nhiên, khả năng đạt được thỏa thuận với Tehran cũng như việc Mỹ nối lại các cuộc tấn công sau bầu cử giữa nhiệm kỳ vẫn chưa được xác định.