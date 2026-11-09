Mỹ phát tín hiệu hạn chế không kích Iran

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với CNN, Tổng thống Trump cho rằng Mỹ đã gây tổn thất nghiêm trọng cho Iran và không cần thiết phải tiếp tục hành động quân sự nếu hai bên đạt được một thỏa thuận chặt chẽ.

Ông nhấn mạnh thỏa thuận cần giải quyết chương trình hạt nhân của Iran và việc mở lại eo biển Hormuz.

Dù vậy, ông cũng không loại trừ khả năng nối lại các cuộc tấn công nếu đàm phán không đạt kết quả. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cho biết cánh cửa ngoại giao vẫn để ngỏ, nhưng hiện chưa có dấu hiệu về một bước đột phá trong thời gian gần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images

Trong khi đó, cùng ngày, truyền thông Iran đưa tin nghe thấy nhiều tiếng nổ tại thành phố cảng Bandar Abbas và một số địa điểm ở tỉnh Hormozgan, trong đó có đảo Qeshm, Jask và Sirik. Nguyên nhân của các tiếng nổ chưa được xác định rõ.

Truyền hình nhà nước Iran cho biết chưa có xác nhận về các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào lãnh thổ nước này, đồng thời đề cập khả năng những tiếng nổ liên quan đến hoạt động quân sự của Iran. Do đó, hiện chưa có căn cứ khẳng định đây là một đợt không kích mới của Mỹ.

Căng thẳng trên tuyến hàng hải chiến lược cũng tiếp tục gia tăng. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết hai tàu chở dầu bốc cháy sau khi va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Về phía Mỹ, Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) thông báo lực lượng nước này đã vô hiệu hóa một tàu thương mại bị cáo buộc tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Những diễn biến này tiếp tục cản trở hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với thương mại năng lượng toàn cầu.