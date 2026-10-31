Mỹ phát hành lượng trái phiếu kỷ lục trong 1 tuần

Tuy nhiên, phần lớn số tiền này được sử dụng để đảo nợ, trong khi khoản vay mới ròng chỉ khoảng 106 tỷ USD.

Theo số liệu công bố, Bộ Tài chính Mỹ đã tổ chức 11 phiên đấu thầu trong tuần, gồm tín phiếu ngắn hạn, trái phiếu lãi suất thả nổi và trái phiếu kỳ hạn 2 năm, 5 năm, 7 năm. Nguồn tiền huy động chủ yếu được dùng để thanh toán các khoản nợ đến hạn, đặc biệt là tín phiếu kho bạc ngắn hạn.

Để so sánh, trong giai đoạn đầu đại dịch COVID-19, khoản vay mới ròng của Chính phủ Mỹ từng đạt gần 362 tỷ USD mỗi tuần vào tháng 3 và tháng 4-2020.

Ông Tony Farren, Giám đốc điều hành phụ trách kinh doanh và giao dịch lãi suất tại Mischler Financial Group, cảnh báo quy mô phát hành nợ ngày càng lớn có thể khiến nhà đầu tư yêu cầu lợi suất cao hơn để tiếp tục mua trái phiếu chính phủ Mỹ.

Giới phân tích đang chờ thông báo chính sách phát hành nợ của Bộ Tài chính Mỹ dự kiến công bố ngày 4-11. Trong bối cảnh thâm hụt ngân sách kéo dài, bài toán đảo nợ, kiểm soát chi phí vay và duy trì nhu cầu đối với trái phiếu kho bạc tiếp tục tạo sức ép lên tài chính công của nền kinh tế lớn nhất thế giới.