Mỹ phạt Bank of America hơn 1,2 tỷ USD vì vi phạm quy định

Tòa nhà Bank of America ở thành phố Richmond, thủ phủ bang Virginia (Mỹ).

Theo thông cáo báo chí của Bộ Tài chính Mỹ, hơn 1 tỷ USD trong số các hoạt động không được báo cáo liên quan đến an ninh quốc gia và những rủi ro được ưu tiên xử lý ở mức cao. Động thái này diễn ra chưa đầy một ngày trước khi ngân hàng này công bố kết quả kinh doanh quý vào sáng 14/10.

Mạng lưới Thực thi các quy định về tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ - cơ quan thực thi các quy định chống rửa tiền - cho biết khoản phạt 1,2 tỷ USD là khoản phạt lớn thứ ba trong lịch sử Bộ Tài chính. Bộ này cũng thông báo một thỏa thuận dàn xếp riêng trị giá 11,6 triệu USD liên quan đến các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, trong khuôn khổ thỏa thuận dàn xếp, BofA thừa nhận đã cố ý vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (Bank Secrecy Act) do không duy trì một chương trình chống rửa tiền đáp ứng quy định, không thực hiện các biện pháp thẩm định bắt buộc đối với những tài khoản ngân hàng đại lý ở nước ngoài và không nộp báo cáo về hoạt động đáng ngờ. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố trong thông cáo báo chí rằng “các hành động ngày hôm nay gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng ngay cả những tổ chức tài chính lớn nhất cũng không đứng trên pháp luật”.

Cũng theo Bộ Tài chính Mỹ, ngân hàng này đã “ưu tiên doanh thu” trong khi giảm thiểu tác động đến nguồn lực dành cho công tác tuân thủ quy định. Cơ quan này cho biết ngân hàng phụ thuộc quá nhiều vào các cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật và thông tin chuyển đến từ các tổ chức tài chính khác, đến mức các cơ quan quản lý nhận định ngân hàng trên thực tế đã chuyển giao một phần trách nhiệm phát hiện hoạt động đáng ngờ cho các bên bên ngoài.

Khoản phạt của Mạng lưới Thực thi các quy định về tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ được đưa ra phối hợp với Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC), một cơ quan độc lập thuộc Bộ Tài chính. OCC thông báo áp dụng khoản phạt dân sự bằng tiền trị giá 750 triệu USD đối với Bank of America. OCC cho biết khoản tiền này được tính vào tổng mức phạt 1,21 tỷ USD và là khoản phạt lớn nhất mà cơ quan này từng áp dụng. Cơ quan này còn cáo buộc ngân hàng vi phạm nghiêm trọng Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và các quy định chống rửa tiền, đồng thời không khắc phục những thiếu sót theo đúng yêu cầu của lệnh yêu cầu chấm dứt và không tái diễn vi phạm mà ngân hàng đã ký vào năm 2024.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết những thiếu sót của ngân hàng bao gồm việc không xử lý kịp thời các dấu hiệu cảnh báo liên quan đến nguồn tiền có thể bắt nguồn từ hoạt động buôn bán ma túy, gian lận và nguy cơ rửa tiền thông qua các giao dịch thương mại. Bộ này cho biết BofA cũng sẽ phải thuê một bên thứ ba rà soát các giao dịch đáng ngờ đã không được phát hiện, đồng thời trải qua các cuộc đánh giá độc lập đối với chương trình giám sát giao dịch và chương trình thẩm định khách hàng.

Trong tuyên bố gửi CNBC, BofA cho biết ngân hàng đã đầu tư hàng tỷ USD vào công tác tuân thủ quy định và đang “tiến rất xa” trong các nỗ lực khắc phục. Ngân hàng cho biết các khoản phạt sẽ khiến ngân hàng phải ghi nhận khoản chi phí không được khấu trừ thuế trị giá 1,2 tỷ USD trong kết quả kinh doanh quý III, làm giảm lợi nhuận ròng khoảng 17 xu/cổ phiếu. Ngân hàng cũng cho biết các chi phí khắc phục đã được phản ánh trong cơ cấu chi phí hiện tại.